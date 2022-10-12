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Названы самые подорожавшие продукты в Башкирии

12 октября 04:16
Фото: 1MI
В сентябре 2022 года больше всего в цене прибавили огурцы, помидоры и бананы.

Башстат озвучил подорожавшие в сентябре в Башкирии продукты. Так, в большей степени увеличилась стоимость овощей, в частности, на 29,5% возросла цена на огурцы теперь их средняя стоимость составляет 72,93 рублей. Далее, на 12,8% подорожали помидоры — их средняя стоимость составляет 71,26 рублей. Между тем бананы прибавили в цене на 11,2% и приобрести их в среднем можно за 76,68 рублей.

Кроме овощей и фруктов подорожали куриные яйца и вареная колбаса — на 5,7% и 5,3% соответственно. Так, десяток яиц обойдется в 57,91 рублей, а килограмм колбасы — в 393,67 рублей.

Тем не менее, в сравнении с августом в сентября подешевели репчатый лук — на 29,8%, морковь — на 13,2%, свекла, виноград и яблоки.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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