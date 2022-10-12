Названы самые подорожавшие продукты в Башкирии

Башстат озвучил подорожавшие в сентябре в Башкирии продукты. Так, в большей степени увеличилась стоимость овощей, в частности, на 29,5% возросла цена на огурцы теперь их средняя стоимость составляет 72,93 рублей. Далее, на 12,8% подорожали помидоры — их средняя стоимость составляет 71,26 рублей. Между тем бананы прибавили в цене на 11,2% и приобрести их в среднем можно за 76,68 рублей.