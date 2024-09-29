Температурные качели ждут в Уфе

Понедельник, 30 сентября, в Башкортостане на прощание отметится практически летней температурой — если ночью столбики термометров опустится до +7°C… +12°C, в светлое время суток воздух прогреется до +19°C… +24°C. Впрочем, стоит заметить, что в некоторых частях региона всё же придётся столкнуться с неприятностями: так, местами ночью похолодать может до +2°C, а при заморозках до -2°C… 0°C. Несмотря на перепад температур, туман можно не ждать — спасатели Госкомитета РБ по ЧС заверили, что видимость на дорогах будет хорошей.