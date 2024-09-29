Температурные качели ждут в Уфе

Posted 29 сентября, 12:46
Published 29 сентября, 12:46
Modified 29 сентября, 16:14
Updated 29 сентября, 16:14
Понедельник, 30 сентября, в Башкортостане на прощание отметится практически летней температурой — если ночью столбики термометров опустится до +7°C… +12°C, в светлое время суток воздух прогреется до +19°C… +24°C. Впрочем, стоит заметить, что в некоторых частях региона всё же придётся столкнуться с неприятностями: так, местами ночью похолодать может до +2°C, а при заморозках до -2°C… 0°C. Несмотря на перепад температур, туман можно не ждать — спасатели Госкомитета РБ по ЧС заверили, что видимость на дорогах будет хорошей.
Во вторник, 1 октября, ночью обещают +3°C… +8°C. Днём же температура воздуха потеплеет до +17°C… +22°C. Увы, долго наслаждаться комфортной погодой не получится — уже в среду, 2 октября, ночью температура опустится до +1°C… +6°C и до -4°C в горных районах, при этом днём столбики термометров будут не выше +12°C… +17°C.
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