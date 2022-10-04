Теплая погода сохранится в Башкирии в ближайшие дни

В ближайшие два дня температура воздуха в республике составит до +17°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так, сегодня, 4 октября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем температура воздуха составит +12°, +17°, ночью — +4° +9°. Отмечается, что порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.
Завтра, 5 октября, на территории республики также прогнозируются несущественные осадки. Днем температура воздуха составит в среднем +11°, +16° градусов, ночью — +4°, +9°.
Погода изменится ближе к концу недели. Так, уже в четверг, 6 октября, температура воздуха днем составит +9°, +14°, ночью — +6°, +11°. Пройдут небольшие дожди, местами до умеренных.