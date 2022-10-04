24 депутата из Башкирии участвуют в СВО на Украине - Курултай

Как сообщил Толкачев, многие депутаты изъявили желание вступить в ряды ВС РФ. Однако этому препятствует ряд обстоятельств, в числе которых наличие у чиновников брони, снятие которой предполагает определенные юридические действия. Повлиять на скорость решения данного вопроса, по словам председателя парламента, может только желание самого депутата. Отмечается, что в парламенте республики готовится сбор документации для ускорения данной процедуры.