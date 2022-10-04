24 депутата из Башкирии участвуют в СВО на Украине - Курултай

В настоящий момент участие в специальной военной операции на территории Украины принимают 24 муниципальных депутата из Башкирии. При этом среди действующих депутатов регионального парламента также есть немало желающих присоединиться к боевым действиям. Об этом сообщает председатель Курултая Константин Толкачев.
Как сообщил Толкачев, многие депутаты изъявили желание вступить в ряды ВС РФ. Однако этому препятствует ряд обстоятельств, в числе которых наличие у чиновников брони, снятие которой предполагает определенные юридические действия. Повлиять на скорость решения данного вопроса, по словам председателя парламента, может только желание самого депутата. Отмечается, что в парламенте республики готовится сбор документации для ускорения данной процедуры.
Председатель Курултая также подчеркнул, что депутаты контролируют условия пребывания мобилизованных жителей республики, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинских частях в различных субъектах РФ. Все возникающие в ходе подготовки вопросы могут быть оперативно решены посредством коммуникации между командованием воинских частей и республиканским руководством.
Отдельно Константин Толкачев отметил обеспечение мобилизованных всем необходимым. По словам спикера Курултая, для них был закуплен весь необходимый инвентарь, также им передают посылки от семей, закупленные на благотворительные средства предметы быта, средства личной гигиены и прочее.
Отметим, что днем ранее в Уфе начали функционировать пункты приёма и отправки посылок для мобилизованных. Всего насчитывается девять таких пунктов. При этом для успешной отправки посылок действует ряд правил. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Также ранее глава республики Радий Хабиров призвал депутатов решать проблемы мобилизованных и их семей. Руководитель региона отметил, что оказание помощи призванным в рамках частичной мобилизации, а также их родным, — это две главные задачи, стоящие перед властями республики в настоящий момент.