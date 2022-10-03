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Племянник президента попросил Хабирова с размахом отметить 70-летний юбилей Путина

3 октября 12:29
Фото: 1MI
Соответствующее обращение появилось в электронной приемной властей Башкирии еще 20 сентября.

Документ за подписью Романа Путина, двоюродного племянника президента РФ Владимира Путина и главы Всероссийского комитета поддержки Путина, появился в общественной электронной приемной органов власти Башкортостана. В нем глава ВКПП обращается к главе Башкирии Радию Хабирову, называя его «Уважаемый Фаритович Хабиров», и просит поддержать инициативу комитета поддержки президента, а также организовать поздравительные мероприятия 7 октября.

Фото: letters.bashkortostan.ru

Об инициативе Комитета поддержки президента стало известно за месяц до юбилея Владимира Путина, тогда о данной инициативе рассказал в ходе конференции в Санкт-Петербурге сам Роман Путин. Роман Путин не исключал и очень масштабных поздравительных жестов, предлагая назвать в честь Владимира Путина корабль или даже город.

Оперативный комментарий пресс-службы главы Башкирии по данному вопросу получить не удалось. В то же время ряд праздничных мероприятий, таких как семиминутное лазерное шоу за 28 миллионов рублей на открытии памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе, приуроченное ко Дню Республики, отменили.

К слову, сегодня, 3 октября, в ходе оперативки в правительстве Радий Хабиров намекнул на появление проблем в Башкирии. Он попросил подчиненных внимательно анализировать расходы и предупредил их, что «надо готовиться к сложностям».

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Политика
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