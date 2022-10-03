Племянник президента попросил Хабирова с размахом отметить 70-летний юбилей Путина

Об инициативе Комитета поддержки президента стало известно за месяц до юбилея Владимира Путина, тогда о данной инициативе рассказал в ходе конференции в Санкт-Петербурге сам Роман Путин. Роман Путин не исключал и очень масштабных поздравительных жестов, предлагая назвать в честь Владимира Путина корабль или даже город.