Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии решать проблемы мобилизованных

Глава республики Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики посетить места дислокации мобилизованных жителей и решать там возникающие проблемы. Данное заявление руководитель региона сделал в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии.
— Для нас сейчас две главные задачи. Это оказание поддержки тем, кто ушёл в рамках частичной мобилизации и оказание помощи их семьям, — заявил глава республики.
Также Радий Хабиров выразил благодарность главам тех муниципалитетов, которые самостоятельно выехали на места дислокации своих земляков, отметив, что только в его недавней поездке присутствовали главы восьми муниципалитетов. При этом, по мнению главы республики, приезд чиновников должен сопровождаться решением возникающих там проблем.