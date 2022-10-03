Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии решать проблемы мобилизованных

Также Радий Хабиров выразил благодарность главам тех муниципалитетов, которые самостоятельно выехали на места дислокации своих земляков, отметив, что только в его недавней поездке присутствовали главы восьми муниципалитетов. При этом, по мнению главы республики, приезд чиновников должен сопровождаться решением возникающих там проблем.