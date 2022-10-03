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Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии решать проблемы мобилизованных

3 октября 07:25
Фото: 1MI
Глава Башкирии поручил чиновникам обратить особое внимание на мобилизованных в местах дислокации и их семьи

Глава республики Радий Хабиров поручил главам городов и районов республики посетить места дислокации мобилизованных жителей и решать там возникающие проблемы. Данное заявление руководитель региона сделал в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии.

— Для нас сейчас две главные задачи. Это оказание поддержки тем, кто ушёл в рамках частичной мобилизации и оказание помощи их семьям, — заявил глава республики.

Также Радий Хабиров выразил благодарность главам тех муниципалитетов, которые самостоятельно выехали на места дислокации своих земляков, отметив, что только в его недавней поездке присутствовали главы восьми муниципалитетов. При этом, по мнению главы республики, приезд чиновников должен сопровождаться решением возникающих там проблем.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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