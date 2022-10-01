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В Мелеузе прощаюся с погибшим на Украине Марселем Ямансариным

1 октября 05:40
Фото: vk.com / Рустэм Шамсутдинов
Военнослужащий был контрактником, сообщил глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов в соцсети.

Марселю Ямансарину исполнилось 34 года, он героически погиб во время спецоперации на Украине, сообщил руководитель муниципалитета.

Военнослужащий с отличием окончил Сибайский лицей, затем — Башкирский госуниверситет. Прошел срочную службу в армии, вернулся летом 2009 года, а в декабре 2013 заключил контракт с Минобороны РФ. В августе Марсель Ямансарин в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова выехал в зону проведения специальной военной операции.

Глава района выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего контрактника.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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