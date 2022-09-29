Отмена лазерного шоу за 28 миллионов, задержание активиста и чиновник-доброволец

Сегодня стало известно об отмене грандиозного лазерного шоу, которое жители республики должны были увидеть 11 октября на церемонии открытия памятника Минигали Шаймуратова. Стоимость представления составляла порядка 28 миллионов рублей. Решение об отмене было принято на фоне шквала негативных комментариев от жителей республики о том, что проведение красочного шоу может выглядеть неуместно на фоне объявленной ранее частичной мобилизации.
В начале этой недели стало известно о том, что отопление в Уфе включат уже с 27 сентября. Однако эта новость обрадовала далеко не всех. Так, жителям в которых не установлен общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ), будут вынуждены заплатить за несколько дней отопления как за целый месяц. При этом отмечается, что даже наличие в доме ОДПУ не гарантирует, что оплата за тепло будет устанавливаться правильно.
За покупку военного билета бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин может получить штраф в размере трёх миллионов рублей. На этой мере пресечения настаивает сторона государственного обвинения. Отметим, что это уже не первое заседание, где в качестве одной из сторон выступает Лукин. Так, ранее экс-хоккеист признался, что за военный билет он давал взятку.
На портале «Объясняем.рф» появилась информация о том, что граждане, у которых есть бронь, получают удостоверения об отсрочке от частичной мобилизации. Также военный комиссар республики Михаил Блажевич рассказал о том, можно ли резервистам из Башкирии покидать пределы РФ. По его словам, для выезда за рубеж жителям республики потребуется сначала посетить военкомат.
Первый вице-премьер республики Азат Бадранов принял решение отправиться на специальную военную операцию на Украине в качестве добровольца-шаймуратовца. Сообщается, что чиновник написал заявление с просьбой приостановить его действующий служебный контракт на работу в правительстве. Заявление Бадранова прокомментировал глава республики Радий Хабиров.
В новом постановлении республиканского правительства были установлены границы, в пределах которых будет запрещена реализация алкогольной продукции. Во время проведения массовых мероприятий продажа спиртного должна быть ограничена в близлежащих заведениях общепита, а также на расстоянии в 50 метров от мест скопления граждан.
В Уфе задержали уфимского активиста, ранее возглавлявшего организацию «Башкорт»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.) Фаиля Алчинова стало то, что активист передвигался на автомобиле с тонированными стеклами, тем самым нарушая установленные правила. Позднее сообщалось, что наряду с административным протоколом за тонировку на машине на активиста оформили протокол за неподчинение сотрудникам полиции.