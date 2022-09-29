Отмена лазерного шоу за 28 миллионов, задержание активиста и чиновник-доброволец

В начале этой недели стало известно о том, что отопление в Уфе включат уже с 27 сентября. Однако эта новость обрадовала далеко не всех. Так, жителям в которых не установлен общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ), будут вынуждены заплатить за несколько дней отопления как за целый месяц. При этом отмечается, что даже наличие в доме ОДПУ не гарантирует, что оплата за тепло будет устанавливаться правильно.