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Граждане, у которых есть бронь от мобилизации, получают удостоверение об отсрочке

29 сентября 12:58
Фото: Александра Логинова / 1MI
Информацию публикует портал «Объясняем.рф»

Граждане России, у которых имеется бронь, получают особое удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.РФ».

По информации, опубликованной на портале, удостоверения получат те, кому положена бронь. При этом остальным категориям граждан подобные удостоверения не выдаются.

Напомним, ранее Минцифры запустило сервис по приёму заявлений граждан на отсрочку от частичной мобилизации. Данный сервис в настоящий момент доступен на сайте Госуслуг. Отмечается, что заявки принимаются от сотрудников сферы IT и телеком-коммпаний.

Также ранее ведомство обнародовало перечень профессий, которые «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». Всего туда вошли 195 специальностей.

Министр образования республики Айбулат Хажин рассказал о том, кого из студентов не затронет частичная мобилизация. По словам министра, частичной мобилизации не подлежат студенты только государственных вузов и ссузов с различными направлениями подготовки.

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