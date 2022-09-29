Жителям Уфы придется заплатить за три дня отопления в сентябре месячную сумму

Напомним, что даже наличие ОДПУ не может гарантировать того, что плата за тепло будет начисляться правильно. Так весной 2022 года МУП УИС заявил о намерении получить с уфимцев деньги за тепло, которое они потребили в ноябре 2019 года, однако из-за ошибки его тогда в квитанциях не учли. Первые квитанции с QR-кодом на оплату тепла за ноября 2019 года уфимцы уже получили в сентябре. На прошлой неделе эти начисления МУП УИС и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала незаконными, однако у МУП УИС нашелся ответ министерству.