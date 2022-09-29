Жителям Уфы придется заплатить за три дня отопления в сентябре месячную сумму

Начавшийся в Уфе отопительный сезон порадовал далеко не всех уфимцев. Так, жители домов, в которых не установлен общедомовой прибор учета тепла (ОДПУ), за три «теплых» дня сентября получат платежку как за месяц. Они и высказываются против включения отопления в конце месяца, тем более что по-настоящему тепло в квартирах становится лишь через несколько дней после подачи тепла.
Одной из уфимок, председателю дома в Советском районе Уфы, представительница администрации Советского района пояснила, а точнее подтвердила, что оплата по фактически потребленному теплу доступна лишь тем гражданам, дома которых оборудованы приборами учета тепла, если же у дома нет ОДПУ, то платить за отопление, поданное за три дня до конца месяца, придется как за весь месяц.
Напомним, что даже наличие ОДПУ не может гарантировать того, что плата за тепло будет начисляться правильно. Так весной 2022 года МУП УИС заявил о намерении получить с уфимцев деньги за тепло, которое они потребили в ноябре 2019 года, однако из-за ошибки его тогда в квитанциях не учли. Первые квитанции с QR-кодом на оплату тепла за ноября 2019 года уфимцы уже получили в сентябре. На прошлой неделе эти начисления МУП УИС и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала незаконными, однако у МУП УИС нашелся ответ министерству.