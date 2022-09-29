Прокурор запросил экс-хоккеисту «СЮ» Лукину штраф 3 млн рублей за покупку военника

В Ленинском райсуде Уфы продолжаются заседания по делам хоккеистов, каждый из которых раньше играл за уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». По версии стороны обвинения, все трое пытались за взятку получить освобождение или же отсрочку от службы в армии. Сегодня в Ленинском райсуде проходили прения сторон по делу экс-юлаевца Владислава Лукина, который неделю назад в суде сделал признание в том, что он давал взятку за "военник".