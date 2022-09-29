Прокурор запросил экс-хоккеисту «СЮ» Лукину штраф 3 млн рублей за покупку военника

В Ленинском райсуде Уфы продолжаются заседания по делам хоккеистов, каждый из которых раньше играл за уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». По версии стороны обвинения, все трое пытались за взятку получить освобождение или же отсрочку от службы в армии. Сегодня в Ленинском райсуде проходили прения сторон по делу экс-юлаевца Владислава Лукина, который неделю назад в суде сделал признание в том, что он давал взятку за "военник".
Известно, что сторона государственного обвинения в ходе сегодняшних прений сторон запросила для Владислава Лукина наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Стоит отметить и то, что после того, как Лукин 22 сентября признался в даче взятки, его адвокат обращался к суду с просьбой учесть это и назначить спортсмену наказание, которое не связано с лишением свободы.
Напомним, ранее хоккеиста Михаил Воробьев Ленинский райсуд Уфы оштрафовал на 2 миллиона рублей, экс- вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов получил 5 лет лишения свободы условно. Его адвокат после суда заявила, что и она и ее подзащитный довольны приговором и не намерены его обжаловать.