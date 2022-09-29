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Хабиров отменил лазерное шоу за 28 млн рублей после недовольств жителей Башкирии

29 сентября 12:05
Фото: 1MI
Жители Башкирии негативно высказывались в комментариях под постами главы Башкирии, об отмене шоу сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» 29 сентября.

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил уникальное лазерное шоу, посвящённое открытию памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади, которое должно было состояться в день Республики 11 октября, предположительно после открытия самого памятника, уже после наступления темноты.

Предполагалось, что шоу будут «показывать» на фасадах зданий, окружающих Советскую площадь: Уфимского института искусств, Минсельхоза и Минцифры. Судя по порталу госзакупок, стоимость лазерного шоу составляла 28 миллионов рублей, в данный момент на сайте госзакупок никаких изменений в контракте на лазерное шоу не было. Согласно закупке, республика перечислила подрядчику 7 млн рублей за первый этап, включающий создание самой программы шоу.

Жители Башкирии негативно высказывались в комментариях под постами главы республики, посчитав, что в республике не нужно проводить шоу в период частичной мобилизации.

«Отложим до лучших времён. Когда победим, тогда и проведём», — сказал Хабиров, сообщает источник.

В пресс-службе администрации главы Башкирии информацию подтвердили.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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