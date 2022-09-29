Хабиров отменил лазерное шоу за 28 млн рублей после недовольств жителей Башкирии

Предполагалось, что шоу будут «показывать» на фасадах зданий, окружающих Советскую площадь: Уфимского института искусств, Минсельхоза и Минцифры. Судя по порталу госзакупок, стоимость лазерного шоу составляла 28 миллионов рублей, в данный момент на сайте госзакупок никаких изменений в контракте на лазерное шоу не было. Согласно закупке, республика перечислила подрядчику 7 млн рублей за первый этап, включающий создание самой программы шоу.