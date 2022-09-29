Хабиров отменил лазерное шоу за 28 млн рублей после недовольств жителей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил уникальное лазерное шоу, посвящённое открытию памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади, которое должно было состояться в день Республики 11 октября, предположительно после открытия самого памятника, уже после наступления темноты.
Предполагалось, что шоу будут «показывать» на фасадах зданий, окружающих Советскую площадь: Уфимского института искусств, Минсельхоза и Минцифры. Судя по порталу госзакупок, стоимость лазерного шоу составляла 28 миллионов рублей, в данный момент на сайте госзакупок никаких изменений в контракте на лазерное шоу не было. Согласно закупке, республика перечислила подрядчику 7 млн рублей за первый этап, включающий создание самой программы шоу.
Жители Башкирии негативно высказывались в комментариях под постами главы республики, посчитав, что в республике не нужно проводить шоу в период частичной мобилизации.
«Отложим до лучших времён. Когда победим, тогда и проведём», — сказал Хабиров, сообщает источник.
В пресс-службе администрации главы Башкирии информацию подтвердили.