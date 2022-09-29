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В Уфе задержали башкирского активиста Фаиля Алчинова

29 сентября 10:14
Фото: 1MI
Со ссылкой на ряд телеграм-каналов о задержании Алчинова в Уфе сообщил КоммерсантЪ-Уфа 29 сентября.

Вечером 28 сентября в башкирских телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что сотрудники полиции в Уфе задержали Фаиля Алчинова. По данным издания «IDEL.Реалии» (признано Минюстом СМИ-иноагентом — прим.ред.), официальной причиной задержания стал тонированный автомобиль активиста и бывшего лидера организации «Башкорт»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.).

В повествовании о дальнейшем развитии событий Коммерсант-Уфа ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, по данным которого Алчинова действительно доставили в ОП № 7. Издание также сообщает, что помимо административного протокола за тонировку на машине на активиста оформили протокол за неподчинение сотрудникам полиции. По данным источников издания, сейчас Алчинов ожидает назначения даты и времени судебного заседания в Советском районном суде.

* Организация Башкорт признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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