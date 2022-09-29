Можно ли резервистам из Башкирии выезжать за границу на период частичной мобилизации

Ответ на вопрос касательно заграничных поездок резервистов по личным либо рабочим вопросам давал в ходе брифинга 26 сентября военком Башкирии Михаил Блажевич. Он пояснил, что для отъезда военнообязанный гражданин в запасе должен прийти в военкомат и взять справку установленного образца. С ней он на законных основаниях может выезжать за границы РФ.