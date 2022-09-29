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Можно ли резервистам из Башкирии выезжать за границу на период частичной мобилизации

29 сентября 06:20
Фото: 1MI
Известно, какой документ позволит военнослужащим запаса законно выехать из региона, назвал его Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

Ответ на вопрос касательно заграничных поездок резервистов по личным либо рабочим вопросам давал в ходе брифинга 26 сентября военком Башкирии Михаил Блажевич. Он пояснил, что для отъезда военнообязанный гражданин в запасе должен прийти в военкомат и взять справку установленного образца. С ней он на законных основаниях может выезжать за границы РФ.

В это же время военный комиссар Республики Татарстан запретил военнообязанным гражданам покидать пределы республики, о чем было опубликовано соответствующее постановление. Такой же документ приняли и в приграничной Курской области. В Башкирии такого документа на сегодняшний день нет.

Однако если документов и каких-либо официальных оснований на запрет выезда резервистов с территории региона нет, действует запрет даже на проживание не по адресу прописки, о чем сегодня, 29 сентября напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Закон запрещает состоящим на воинском учёте покидать место жительства без разрешения военкоматов в период [частичной] мобилизации.Вячеслав Володин

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, всего планируют призвать 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% от всего мобилизационного состава РФ. Сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призывать будут граждан отслуживших в армии и имеющих боевой опыт. Резервистов планировалось также переобучать.

В Башкирии сразу после объявления в стране частичной мобилизации начал работу мобилизационный штаб. Также 28 сентября глава Башкирии Радий Хабиров представил своих новых советников на общественных началах из числа мобилизованных граждан, которые находятся вместе с военнослужащими в городах, где размещены сборные пункты. В задачу советников входит курирование бытовых вопросов на местах дислокации.

UPD. 29 сентября около 14 часов по уфимскому времени на сайте Госдумы РФ появился материал, в котором приводились слова Вячеслава Володина о том, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатовВячеслав Володин

#Новости#Мобилизация#Ирина Деревянчук#Общество
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