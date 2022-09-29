Можно ли резервистам из Башкирии выезжать за границу на период частичной мобилизации

Ответ на вопрос касательно заграничных поездок резервистов по личным либо рабочим вопросам давал в ходе брифинга 26 сентября военком Башкирии Михаил Блажевич. Он пояснил, что для отъезда военнообязанный гражданин в запасе должен прийти в военкомат и взять справку установленного образца. С ней он на законных основаниях может выезжать за границы РФ.
В это же время военный комиссар Республики Татарстан запретил военнообязанным гражданам покидать пределы республики, о чем было опубликовано соответствующее постановление. Такой же документ приняли и в приграничной Курской области. В Башкирии такого документа на сегодняшний день нет.
Однако если документов и каких-либо официальных оснований на запрет выезда резервистов с территории региона нет, действует запрет даже на проживание не по адресу прописки, о чем сегодня, 29 сентября напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Закон запрещает состоящим на воинском учёте покидать место жительства без разрешения военкоматов в период [частичной] мобилизации.Вячеслав Володин
Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, всего планируют призвать 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% от всего мобилизационного состава РФ. Сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призывать будут граждан отслуживших в армии и имеющих боевой опыт. Резервистов планировалось также переобучать.
В Башкирии сразу после объявления в стране частичной мобилизации начал работу мобилизационный штаб. Также 28 сентября глава Башкирии Радий Хабиров представил своих новых советников на общественных началах из числа мобилизованных граждан, которые находятся вместе с военнослужащими в городах, где размещены сборные пункты. В задачу советников входит курирование бытовых вопросов на местах дислокации.
UPD. 29 сентября около 14 часов по уфимскому времени на сайте Госдумы РФ появился материал, в котором приводились слова Вячеслава Володина о том, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.
Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатовВячеслав Володин