Стало известно, кому из студентов Башкирии положена отсрочка от частичной мобилизации

Отсрочка от частичной мобилизации положена для студентов очной формы обучения, которые получают образование впервые. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного актуальным вопросам по проведению мобилизации, на телеканале БСТ рассказал министр образования республики Айбулат Хажин.
Как сообщил Хажин, это относится к студентам только государственных ссузов и вузов. Таким образом, негосударственные учебные заведения под отсрочку не попадают.
Также министр отметил, что отсрочка положена в том случае, если студент получает первое образование по направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. При этом подчеркивается, что для аспирантов ситуация может измениться.