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Стало известно, кому из студентов Башкирии положена отсрочка от частичной мобилизации

26 сентября 16:39
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О том, для студентов каких учреждений положена отсрочка от частичной мобилизации сообщил министр образования республики Айбулат Хажин

Отсрочка от частичной мобилизации положена для студентов очной формы обучения, которые получают образование впервые. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного актуальным вопросам по проведению мобилизации, на телеканале БСТ рассказал министр образования республики Айбулат Хажин.

Как сообщил Хажин, это относится к студентам только государственных ссузов и вузов. Таким образом, негосударственные учебные заведения под отсрочку не попадают.

Также министр отметил, что отсрочка положена в том случае, если студент получает первое образование по направлениям бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. При этом подчеркивается, что для аспирантов ситуация может измениться.

#Новости#Мобилизация#Азамат Нухов#Общество
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