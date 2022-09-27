Губернаторы субъектов РФ содействуют устранению ошибок при мобилизации

Частичная мобилизация, объявленная по указу главы РФ Владимира Путина на территории России 21 сентября текущего года в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией (СВО), в первые дни проводилась с немалым количеством ошибок. Часть повесток была вручена гражданам, не подпадающим под призыв. К возвращению домой мужчин, призванных по ошибке, были подключены СМИ, парламентарии, губернаторы регионов и общественные организации.
На сегодняшний день 62 губернатора уже внедрили в регионах специальные инструменты для выявления подобных инцидентов и оказания помощи тем, кого мобилизовали с нарушением критериев, установленных Минобороны РФ. В числе таких инструментов — создание специальных чат-ботов, быстрая обработка сообщений от населения на личных страницах глав регионов в социальных сетях, персональная усиленная работа губернаторских аппаратов с военкоматами. Об этом информирует Newizv.ru.
На своих страницах уже отчитались о работе глава Тульской области Алексей Дюмин, а также губернаторы Белгородской и Орловской областей Вячеслав Гладков и Андрей Клычков.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, рассказал, что в регионе заработал чат-бот @spb_mob_bot, помогающий узнать о правилах частичной мобилизации, кто подлежит призыву, какие социальные гарантии получают мобилизованные и прочие важные подробности. Аналогичные чат-боты были созданы и для других субъектов страны. Например, для Башкирии @Mobilizacia_Bash_Bot. Кроме того, заработал и федеральный бот: @WeexplainRF_bot.