Губернаторы субъектов РФ содействуют устранению ошибок при мобилизации

На сегодняшний день 62 губернатора уже внедрили в регионах специальные инструменты для выявления подобных инцидентов и оказания помощи тем, кого мобилизовали с нарушением критериев, установленных Минобороны РФ. В числе таких инструментов — создание специальных чат-ботов, быстрая обработка сообщений от населения на личных страницах глав регионов в социальных сетях, персональная усиленная работа губернаторских аппаратов с военкоматами. Об этом информирует Newizv.ru.