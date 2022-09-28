Как жителям Башкирии подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT и телеком-компаний. Сервис доступен на портале Госуслуг.
Сообщается, что для отправки заявления специалистам нужно заполнить соответствующую форму. С инструкцией по заполнению можно ознакомиться здесь.
Напомним, днем ранее Минцифры опубликовало список профессий, «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». В перечень вошли 195 специальностей.