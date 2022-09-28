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Как жителям Башкирии подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации

28 сентября 03:47
Фото: Артур Салимов / 1MI
Сервис доступен на портале Госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT и телеком-компаний. Сервис доступен на портале Госуслуг.

Сообщается, что для отправки заявления специалистам нужно заполнить соответствующую форму. С инструкцией по заполнению можно ознакомиться здесь.

Напомним, днем ранее Минцифры опубликовало список профессий, «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». В перечень вошли 195 специальностей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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