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Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

27 сентября 04:25
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Перечень из 195 специальностей был обнародован ранее на сайте ведомства

Стал известен перечень специальностей, «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». Документ публикует Министерство связи и цифрового развития.

Всего перечень включает в себя 195 специальностей. В их числе оказались архитектура, физика, машиностроение, лингвистика, ядерная энергетика и теплофизика, криптография, мехатроника и робототехника, журналистика, дизайн и другие.

В ведомстве также отмечают, что сфера IT и связь развиваются «развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

Как поясняют в министерстве, перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.

#Новости#Мобилизация#Азамат Нухов#Общество
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