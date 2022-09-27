Минцифры опубликовало список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Стал известен перечень специальностей, «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». Документ публикует Министерство связи и цифрового развития.
Всего перечень включает в себя 195 специальностей. В их числе оказались архитектура, физика, машиностроение, лингвистика, ядерная энергетика и теплофизика, криптография, мехатроника и робототехника, журналистика, дизайн и другие.
В ведомстве также отмечают, что сфера IT и связь развиваются «развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».
Как поясняют в министерстве, перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.