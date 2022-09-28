mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Дети ревут»: учителю года в Башкирии прислали повестку о мобилизации

28 сентября 07:59
Фото: 1MI
Школьники и их родители просят вернуть педагога на работу. Об этом они сообщили в беседе с журналистом Mkset

Родители школьников Уфимского района сообщили о мобилизации учителя школы в деревне Дорогино Урала Ишмухаметова. Они просят власти разобраться в ситуации и вернуть учителя к работе.

«Вчера вечером написал в школьном чате [о повестке; копия есть в распоряжении Mkset — прим.ред.]. Сегодня в 13:00 он должен уехать. Проводы уже были, родители и дети в шоке. Все ревут — мы не хотим его терять, это учитель от бога», — рассказала мама одной из школьниц.

Из-за того, что Урал Ишмухаметов был единственным учителем биологии в этой школе, эти уроки отметили. Кто будет преподавать предмет и поедет работать в район на время призыва Ишмухаметова — неясно, сообщили родители детей.

«Это наш классный руководитель, воспитывает патриотизм, волю. Дети его любят, он с ними на одной волне. Сейчас класс остается без руководителя. Конечно, мы хотели бы его вернуть», — рассказала мама одного из школьников.

Согласно данным сайта Института развития образования Башкирии, Урал Ишмухаметов в 2020 году стал победителем конкурса педагогов в номинации «Молодой учитель года». Он «поразил членов жюри глубокими знаниями своего предмета, гибкостью мышления, умеющим привносить свои оригинальные находки, современные мобильные технологии в образовательный процесс», отмечается в сообщении на сайте Управления образования Уфимского района.

Отметим, что на сегодняшний день в России учителям не дается отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации, несмотря на обращение депутата Госдумы. Mkset направил письменные запросы в военный комиссариат Башкирии, администрацию главы Башкирии и в администрацию района с целью прояснить ситуацию.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48