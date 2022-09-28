«Дети ревут»: учителю года в Башкирии прислали повестку о мобилизации

Родители школьников Уфимского района сообщили о мобилизации учителя школы в деревне Дорогино Урала Ишмухаметова. Они просят власти разобраться в ситуации и вернуть учителя к работе.
«Вчера вечером написал в школьном чате [о повестке; копия есть в распоряжении Mkset — прим.ред.]. Сегодня в 13:00 он должен уехать. Проводы уже были, родители и дети в шоке. Все ревут — мы не хотим его терять, это учитель от бога», — рассказала мама одной из школьниц.
Из-за того, что Урал Ишмухаметов был единственным учителем биологии в этой школе, эти уроки отметили. Кто будет преподавать предмет и поедет работать в район на время призыва Ишмухаметова — неясно, сообщили родители детей.
«Это наш классный руководитель, воспитывает патриотизм, волю. Дети его любят, он с ними на одной волне. Сейчас класс остается без руководителя. Конечно, мы хотели бы его вернуть», — рассказала мама одного из школьников.
Согласно данным сайта Института развития образования Башкирии, Урал Ишмухаметов в 2020 году стал победителем конкурса педагогов в номинации «Молодой учитель года». Он «поразил членов жюри глубокими знаниями своего предмета, гибкостью мышления, умеющим привносить свои оригинальные находки, современные мобильные технологии в образовательный процесс», отмечается в сообщении на сайте Управления образования Уфимского района.
Отметим, что на сегодняшний день в России учителям не дается отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации, несмотря на обращение депутата Госдумы. Mkset направил письменные запросы в военный комиссариат Башкирии, администрацию главы Башкирии и в администрацию района с целью прояснить ситуацию.