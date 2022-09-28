«Дети ревут»: учителю года в Башкирии прислали повестку о мобилизации

«Вчера вечером написал в школьном чате [о повестке; копия есть в распоряжении Mkset — прим.ред.]. Сегодня в 13:00 он должен уехать. Проводы уже были, родители и дети в шоке. Все ревут — мы не хотим его терять, это учитель от бога», — рассказала мама одной из школьниц.