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Мэр Уфы после трагедии в Ижевске поручил закрыть доступ на территории школ

28 сентября 14:12
Фото: 1MI
Накануне, 26 сентября, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Погибло 17 человек, среди которых 11 детей.

Мэр Уфы поручил закрыть доступ на территории школ после трагедии в Ижевске. Подчеркивается, что территории школ намерены закрыть для прохода и свободного доступа. Так, по информации пресс-службы мэрии Уфы, будут проводиться ревизии ограждений установленных по периметру всех городских школ.

Кроме того, Ратмир Мавлиев поддержал инициативу установить в кабинетах и помещениях, в которых просматриваются входы в здание школы, резервные тревожные кнопки.

- Необходимо проанализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность принятых мер и выработать дополнительные, уделив особое внимание оснащению объектов образования инженерно-техническими средствами охраны и защиты для того, чтобы препятствовать несанкционированному проникновению на их территории и предупреждать противоправные действия, - заявил мэр города.

Отмечается, что в Уфе охрана в школах работает круглосуточно, также установлены системы видеонаблюдения, контроля доступа и тревожные кнопки.

Напомним, стрельба в школе №88 в Ижевске произошла в понедельник, 26 сентября. По информации на сайт главы и правительства Удмуртии погибло 17 человек, из которых 11 детей и 6 взрослых.

Ранее мы сообщали об организованных в двух школах Уфы пункта предварительного сбора граждан и участка оповещения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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