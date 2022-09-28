Мэр Уфы после трагедии в Ижевске поручил закрыть доступ на территории школ

Мэр Уфы поручил закрыть доступ на территории школ после трагедии в Ижевске. Подчеркивается, что территории школ намерены закрыть для прохода и свободного доступа. Так, по информации пресс-службы мэрии Уфы, будут проводиться ревизии ограждений установленных по периметру всех городских школ.