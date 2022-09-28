Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о геопарках

Депутаты Курултая приняли закон о геопрках. Данный закон закрепляет правовое понятие «георпарк» как территории, на которой располагаются объекты, представляющие собой научный, образовательный, культурный, исторический и туристский интерес, а также имеющий особую геологическую, биологическую и экологическую ценность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госообрания.