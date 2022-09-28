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Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о геопарках

28 сентября 11:49
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Принятый республиканским Госсобранием закон устанавливает задачи и направления развития геопарков, сообщает пресс-служба парламента

Депутаты Курултая приняли закон о геопрках. Данный закон закрепляет правовое понятие «георпарк» как территории, на которой располагаются объекты, представляющие собой научный, образовательный, культурный, исторический и туристский интерес, а также имеющий особую геологическую, биологическую и экологическую ценность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госообрания.

По словам вице-спикера Курултая Константина Толкачева, данный закон конкретизирует основные задачи и направления развития геопарков, а также регламентируется порядок их создания и определения границ. Отмечается, что реализация закона запланирована за счет средств из республиканского бюджета.

Примечательно, что в свое время геопарк «Янган-Тау» был первым геопарком в России и на всем постсоветском пространстве, получившим международное признание.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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