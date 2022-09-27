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Производство собственного вина в РФ может увеличиться вдвое

27 сентября 07:28
Фото: pxhere.com
После вступления в силу закона о виноделии, 2 года назад, растёт спрос на отечественную винодельческую продукцию. Кроме этого ежегодно на 4-7% в год увеличивается площадь виноградников в РФ.

Как сообщает iz.ru, показатель по производству игристых и тихих вин вырос на 31%. В Центре исследования федеральных и региональных рынках алкоголя считают, что в ближайшие годы в российском сегменте качественного виноделия произойдёт двукратный рост.

Прежде всего это связано с улучшением качества российской винной продукции, за последние годы оно сравнялось с качеством вина из традиционных “винных” государств.

Также отмечается, что в крупных городах Российской Федерации отечественная винная продукция уверенно занимает первые строчки в винных картах.

Что касается роста площади под виноградниками, 4-7%, по мнению специалистов, это неплохо, но и недостаточно. Следует ускорить данный процесс.

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