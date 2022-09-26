Военный оркестр и слезы матерей: как прошли в Башкирии проводы мобилизованных

«Мы сегодня пришли, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена — непростое решение. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Я хочу сказать, что уже несколько месяцев тысячи наших парней воюют там. И им очень нужна ваша поддержка, и они вас очень ждут», — сказал Радий Хабиров.