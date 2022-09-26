Военный оркестр и слезы матерей: как прошли в Башкирии проводы мобилизованных

О частичной мобилизации в России было объявлено в среду, 21 сентября. Известно, что всего по стране планируется призвать 300 тысяч граждан. По данным властей, призывать планируют лиц с боевым опытом.
«Главная» церемония — с участием главы Башкирии — прошла на площади Кармаскалов. Отсюда отправляли местных жителей и мобилизованных из Архангельского района (их доставили в Кармаскалы школьными автобусами). Перед отправкой на площади организовали митинг.
«Мы сегодня пришли, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена — непростое решение. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Я хочу сказать, что уже несколько месяцев тысячи наших парней воюют там. И им очень нужна ваша поддержка, и они вас очень ждут», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики заявил, что семьи уезжающих — «наши семьи», и что все «усилия нашей республики будут направлены на то, чтобы поддержать их».
Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров заверил, что понимает, «что сейчас творится в душах» мобилизованных и насколько сложно им адаптироваться к ситуации, в которой они оказались.
«Но на наше время пришлись такие события, в которых всем нам нужно быть мужественными, стойкими и решительными. Мы знаем, что многим пришлось оставить семьи, детей, родителей. Но иначе нельзя! Вы — опора всей нашей страны», — написал он в соцсетях.
В митинге участвовали и священнослужители — православный и мусульманский. Они также дали напутствие мобилизованным.
Проститься с мобилизованными пришли их родные и односельчане. В глазах женщин — да и мужчин — стояли слезы. До самой отправки матери и дети держались за своих мужчин. Последний поцелуй — в форточке автобуса, к которой на руках подняли чью-то дочку.
Отправлялись автобусы под мелодию песни «Шаймуратов генерал» в живом исполнении оркестра.
Провожали мобилизованных и в Чишмах. Глава Чишминского района Ришат Мансуров сообщил, что военнослужащие пройдут боевое слаживание. После их распределят по местам службы.
«Наши мужчины нужны сейчас для помощи тем ребятам, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. Это настоящие мужчины, которые по первому зову Родины встали на ее защиту. А наша задача сейчас — это надежный, крепкий тыл и поддержка их семей», — написал Мансуров в соцсети.
Из Белебея уезжали как горожане, так и жители двух районов — Белебеевского и Ермекеевского. Всего отсюда выехали порядка 130 человек.
«Верим, надеемся, ждём их благополучного возвращения домой!», — сообщил глава Ермекеевского района Ильшат Райманов.
Стерлитамак отправил в рамках частичной мобилизации 121 человека, сообщил глава города Рустем Газизов.
«Поехали с хорошим настроем исполнять свой воинский долг. Это по-настоящему мужской поступок, достойный уважения. Победа будет за нами! Думаю, что сегодня, глядя в глаза этих мужчин, наших земляков, каждый утвердился в этом окончательно», — написал он.
Из Салавата уезжали жители Куюргазинского района.
«Проводили сегодня наших бойцов… Молю Всевышнего, чтобы вернулись живыми», — написал в соцсетях глава района Юлай Ильясов. В предыдущие дни он объявил сбор «гуманитарки» для бойцов: спальных мешков и пенок, газовых горелок с баллонами, налобных фонарей, спецовок, аптечек, строительных перчаток. «Всем миром» на банковскую карту собирают деньги на покупку спальников — они нужны в первую очередь.
Глава Салавата Игорь Миронов о частичной мобилизации в соцсетях ничего не рассказал, нет информации об отправке мобилизованных и на официальной странице городской администрации.
Из Бураевского района уехали 32 человека, сообщил глава муниципалитете Рушан Гараев.
«Не передать словами, тяжело на сердце. Каждый из вас нам дорог. Дай вам бог душевных и телесных сил, чтобы выстоять в этой борьбе, победить и здоровыми вернуться домой», — пожелал он.
Из Белорецкого района в учебные центры уехали больше ста мобилизованных, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта. После подготовки они примут участие в спецоперации на территории Украины.
«Ребята, спасибо за смелость! Как ветеран боевых действий понимаю ваше состояние и знаю, что впереди у вас нелёгкие времена», — написал на своей странице в соцсети Андрей Иванюта.
В Шаранском районе резервистов проводят сегодня, об этом сообщил глава администрации Фидан Ишемгулов. Кампания по призыву продолжается и в других муниципалитетах — вероятно, новые отправки состоятся уже в ближайшие дни.
Сегодня прощаются с мобилизованными и в Баймакском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Фанис Аминев. В соцсетях он написал, что его «переполняет гордость, что баймакцы — это настоящие мужчины, которые идут защищать свою Родину и свои семьи, для того, чтобы мы жили в мире и согласии».