Валерий Лимаренко: Спорт — это уже норма жизни в нашем островном регионе

— Спорт — это уже норма жизни в нашем регионе. Различными спортивными активностями регулярно занимаются более 60% жителей региона, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — И это лучший показатель в стране.
Как отмечает портал Sakh.online, активно ведётся физкультурная работа среди детей детсадовского возраста, но особенно много спортивных проектов для школьников — как местного, регионального, так и федерального уровня. Среди них — «Лыжи в школу», «Хоккей в школу», «Плавание в школу» и многие другие. Очень популярны бокс и различные виды единоборств. Успешно реализуется федеральный проект «Самбо в школу», который функционирует более чем в 70 регионах страны.
В июне 2022 года в ряде учебных заведений в Южно-Сахалинске, а также школы Корсакова, Троицкого, Красногорска и Чапланово стартовал пилотный проект «Киокусинкай — в школу». Его презентовал трёхкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев. Недавно именитый спортсмен вновь прибыл на Сахалин. Вместе с сахалинскими тренерами были проведены мастер-классы для ребят, чтобы поделиться опытом и проработать программу будущих тренировок.
В дальнейшем проект распространится и на другие общеобразовательные учреждения региона.