Валерий Лимаренко: Спорт — это уже норма жизни в нашем островном регионе

Как отмечает портал Sakh.online, активно ведётся физкультурная работа среди детей детсадовского возраста, но особенно много спортивных проектов для школьников — как местного, регионального, так и федерального уровня. Среди них — «Лыжи в школу», «Хоккей в школу», «Плавание в школу» и многие другие. Очень популярны бокс и различные виды единоборств. Успешно реализуется федеральный проект «Самбо в школу», который функционирует более чем в 70 регионах страны.