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В МУП УИС ответили на обвинения в незаконных начислениях за отопление 2019 года в Уфе

26 сентября 06:58
Фото: 1MI
О том, что начисление доплат за отопление 2019 года было проведено незаконно заявила и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

«Уфимские инженерные сети» прокомментировали обвинения министерства ЖКХ Башкирии в незаконном начислении доплат за тепло из прошлого.

Накануне, и. о. министра Ирина Голованова назвала доначисления в размере 55 миллионов рублей части потребителей МУП УИС, а если точнее тем, кто получал квитанции от ЕРКЦ, незаконными.

В свою очередь ресурсоснабжающая компания сообщает, что в ноябре 2019 году жителям около 500 домов Уфы МУП ЕРКЦ не предъявил полный объем потребленного в том месяце тепла. В частности, в августе уже этого года начисление было произведено за фактическое потребление, которое подтверждено показаниями счетчиков за ноябрь 2019 года.

По данному факту никаких официальных предписаний в адрес МУП УИС со стороны МинЖКХ РБ не поступало. Предписания, полученные от Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору МУП УИС будет обжаловать в суде, так как, согласно российскому законодательству, потребленное тепло должно быть оплачено его потребителем, поэтому мы считаем наше решение правомерным и законным, заявили в МУП УИС.

Напомним, в своем выступлении в Госсобрании РБ Ирина Голованова подчеркнула, что Госжилстройнадзор в рамках своих полномочий выписал предписание МУП УИС о необходимости возврата начисленных сумм. Кроме того, госкомитет по требованию прокуратуры проводит по данному факту проверку, в случае, если неправомерность действий будет доказана, Госжилстройнадзор выпишет МУП УИС предписание. Если же меры не будут приняты, то «Госкомитет идет в суды».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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