В МУП УИС ответили на обвинения в незаконных начислениях за отопление 2019 года в Уфе

Напомним, в своем выступлении в Госсобрании РБ Ирина Голованова подчеркнула, что Госжилстройнадзор в рамках своих полномочий выписал предписание МУП УИС о необходимости возврата начисленных сумм. Кроме того, госкомитет по требованию прокуратуры проводит по данному факту проверку, в случае, если неправомерность действий будет доказана, Госжилстройнадзор выпишет МУП УИС предписание. Если же меры не будут приняты, то «Госкомитет идет в суды».