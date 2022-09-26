Подробности частичной мобилизации, трагедия в школе и борьба с фейками

Сегодня стало известно о работе в Башкирии, как и по всей России, специализированных центров содействия тем, кто был призван на службу в армию вопреки Указу о частичной мобилизации. В России уже были выявлены случаи, когда повестки ошибочно приходили отцам воспитывающим 4 и более детей и другие прецеденты, после чего и возникла необходимость в центрах, которые будут помогать призванным с нарушениями.
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал министра образования республики «быть начеку» в связи с трагедией, случившейся сегодня в школе № 88 города Ижевска, а также выразил свои соболезнования жителям соседнего региона. Напомним, в школу проник вооруженный мужчина. Выстрелив в охранника, тот отправился дальше по школе, открыв стрельбу по ученикам и педагогам. Жертвами нападения, по данным СКР, стали 15 человек и ещё более 20 были ранены. Сам же нападавший застрелился. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Прошло пять дней с момента объявления частичной мобилизации. По словам Радий Хабирова, к местам боевого слаживания уже отправились колонны из Кармаскалинского, Архангельского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского и других населенных пунктов. Подробнее о том, как проходит мобилизация в Башкирии Mkset рассказывал здесь.
Также Глава Башкирии дал подробные указания, что сейчас муниципальные власти должны делать с жалобами на ошибки при мобилизации, в том числе и в соцсетях. Хабиров обратился к главам муниципалитетов — «Все что у вас есть — отодвигаете в сторону, военные комиссариаты уже по своей линии дают поручения, выходите к ним, и начинаете работать со списками. в первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили». Также он дал конкретные указания о том, чем сейчас должны заниматься главы районов. Глава региона также призвал бороться с фейками, заявив, что эта ложь представляет собой «целенаправленную атаку на внутриполитическую ситуацию страны и республики».
Также сегодня стало известно о том, кому в Башкирии предоставят бронь от мобилизации. Так, по словам министра промышленности РБ Александра Шельдяева, в Башкирии 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса, есть предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. В республике 30 предприятий получили мобилизационное задание. Однако даже они могут забронировать сотрудников, если они критически важны для производства.
Ситуацию с мобилизацией для студентов республики прокомментировал министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Частичная мобилизация не затронет студентов государственных вызов и ссузов, которые получают образование впервые. Это относится к студентам, обучающимся в настоящий момент по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, ситуация с последней, однако, по словам Хажина, может измениться.