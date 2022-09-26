Подробности частичной мобилизации, трагедия в школе и борьба с фейками

Также Глава Башкирии дал подробные указания, что сейчас муниципальные власти должны делать с жалобами на ошибки при мобилизации, в том числе и в соцсетях. Хабиров обратился к главам муниципалитетов — «Все что у вас есть — отодвигаете в сторону, военные комиссариаты уже по своей линии дают поручения, выходите к ним, и начинаете работать со списками. в первую очередь отрабатывайте те обращения, которые к вам поступили». Также он дал конкретные указания о том, чем сейчас должны заниматься главы районов. Глава региона также призвал бороться с фейками, заявив, что эта ложь представляет собой «целенаправленную атаку на внутриполитическую ситуацию страны и республики».