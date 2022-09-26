Минеева: Господдержка — реальное «плечо» на этапе запуска бизнеса

Свое мнение о нововведении высказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
Она отметила, что для столицы особенно важно развивать производственный бизнес. Город помогает предприятиям выбирать места для размещения и расширения производств, в частности фармацевтической продукции, электроники, медицинских изделий, металлообрабатывающих инструментов. С начала текущего года в Москве уже обеспечили помощь в подборе площадок для размещения и расширения производств 13 компаниям из различных сфер. Для бизнеса это стало реальным «плечом», которое им подставили на этапе запуска производства, подытожила Минеева. Об этом пишет newsnn.ru.
Предполагается, что новая мера позволит владельцам маленьких компаний получать объемные заказы, а заказчикам — находить ответственных исполнителей и подрядчиков. В будущем малые и средние предприятия могут почти полностью закрыть потребности большого бизнеса в различных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
В электросетевом комплексе уже сейчас треть от общего объема торгов приходится на закупки у малых и средних предприятий, заметил глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Группа компаний «Россети» в прошлом году заключила с организациями МСП контракты на 215,7 миллиарда рублей.
Один из примеров подобного сотрудничества — совместная работа с молодой компанией «Айкью Системс». Предприятие предоставило «Россетям» уникальный оптический трансформатор напряжения, аналогов которому не найти не только в России, но и во всем мире.
Устройство позволяет увеличить точность измерений на 20%, увеличить надежность работы центра питания и снизить потери электроэнергии. Оборудование установили на магистральной подстанции «Борская» в Нижегородской области — там оно пройдет испытания в реальных условиях.
Поддержка «Россетей» позволила компании профессионально и экономически расти, адаптироваться к требованиям реального сектора экономики и закрепиться на рынке.
Другой пример — партнерство с компанией «Этна», которая производит спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. «Россети» намерены и дальше наращивать объем закупок у предприятий МСП, в том числе за счет расширения ассортимента товаров и услуг. С этой целью госкорпорация снижает требования к участию в процедуре и выполняет программу партнерства, к которой уже присоединились 565 малых и средних компаний.
Это помогает предпринимателям видеть перспективы и заранее готовиться к выпуску востребованной продукции. На значимость подобной работы обратил внимание президент России Владимир Путин. Именно он в ходе ПМЭФ-2022 призвал крупных игроков вовлечь МСП в свою орбиту.
Специалисты уверены: реализация новых форм помощи МСП окажется мощным стимулом развития и для крупных компаний, так как позволит им эффективнее закрывать потребности продукцией малых и средних предпринимателей.