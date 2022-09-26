Минеева: Господдержка — реальное «плечо» на этапе запуска бизнеса

Она отметила, что для столицы особенно важно развивать производственный бизнес. Город помогает предприятиям выбирать места для размещения и расширения производств, в частности фармацевтической продукции, электроники, медицинских изделий, металлообрабатывающих инструментов. С начала текущего года в Москве уже обеспечили помощь в подборе площадок для размещения и расширения производств 13 компаниям из различных сфер. Для бизнеса это стало реальным «плечом», которое им подставили на этапе запуска производства, подытожила Минеева. Об этом пишет newsnn.ru.