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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал бороться с фейками о частичной мобилизации

26 сентября 10:29
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Руководитель региона обратился к политическому блоку и региональным СМИ

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии обратился к политическому блоку, а также к региональным СМИ с просьбой внимательно включить и организовать работу по борьбе с фейками.

— 99,9% того, что пишут и что придумывают — это ложь. Ложь не от того, что бабушке делать нечего, и она там сочиняет в силу яркой фантазии, это целенаправленная атака на внутриполитическую ситуацию нашей страны и нашей республики, — заявил руководитель региона.

Напомним, что о фейках глава республики высказывался и ранее. Так, несколькими днями ранее Радий Хабиров призвал депутатов противостоять дезинформации, а также усилить пропагандистскую и патриотическую работу среди граждан.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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