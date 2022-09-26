Глава Башкирии Радий Хабиров призвал бороться с фейками о частичной мобилизации

— 99,9% того, что пишут и что придумывают — это ложь. Ложь не от того, что бабушке делать нечего, и она там сочиняет в силу яркой фантазии, это целенаправленная атака на внутриполитическую ситуацию нашей страны и нашей республики, — заявил руководитель региона.