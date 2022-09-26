«Будьте начеку»: Хабиров министру образования Башкирии в связи с трагедией в Ижевске

— После совещания соберите коллегию, соберите начальников управлений. Я не буду давать поручение усиливать контроль в школах. Он должен быть всегда на должном уровне. Тем не менее, проанализируйте ситуацию. Просто ещё раз пройдитесь по этим вопросам. Бережёного Бог бережёт. Будьте начеку! Радий Хабиров.