«Будьте начеку»: Хабиров министру образования Башкирии в связи с трагедией в Ижевске

Сегодня, 26 сентября, Радий Хабиров поручил министру образования Башкирии быть на чеку, в связи со стрельбой в школе Ижевска. Глава региона также отметил, что не будет давать поручение об усилении охраны в школах.
— После совещания соберите коллегию, соберите начальников управлений. Я не буду давать поручение усиливать контроль в школах. Он должен быть всегда на должном уровне. Тем не менее, проанализируйте ситуацию. Просто ещё раз пройдитесь по этим вопросам. Бережёного Бог бережёт. Будьте начеку! Радий Хабиров.
Напомним, что стрельба в школе в столице Удмуртии произошла сегодня. Сам глава Башкирии выразил свои соболезнования в связи с трагедией и заявил о готовности Башкирии оказать любую помощь.