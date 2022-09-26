mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Будьте начеку»: Хабиров министру образования Башкирии в связи с трагедией в Ижевске

26 сентября 10:32
Фото: 1MI
Однако поручения усилить охрану в образовательных учреждениях глава Башкирии не дал.

Сегодня, 26 сентября, Радий Хабиров поручил министру образования Башкирии быть на чеку, в связи со стрельбой в школе Ижевска. Глава региона также отметил, что не будет давать поручение об усилении охраны в школах.

— После совещания соберите коллегию, соберите начальников управлений. Я не буду давать поручение усиливать контроль в школах. Он должен быть всегда на должном уровне. Тем не менее, проанализируйте ситуацию. Просто ещё раз пройдитесь по этим вопросам. Бережёного Бог бережёт. Будьте начеку! Радий Хабиров.

Напомним, что стрельба в школе в столице Удмуртии произошла сегодня. Сам глава Башкирии выразил свои соболезнования в связи с трагедией и заявил о готовности Башкирии оказать любую помощь.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48