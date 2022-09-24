СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за избиения детей в тубдиспансере

Напомним, что шокирующие кадры избиения детей в данном тубдиспансере были опубликованы на странице главы Башкирии. Автор видеоролика рассказывала, что к ней поступило обращение из диспансера о том, что там бьют детей, которые остались без попечения родителей, а также «оказывают негативное моральное и физическое давление». По словам женщины на детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку.