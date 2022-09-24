mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за избиения детей в тубдиспансере

24 сентября 08:33
Фото: vk.com Валентина Захарова
О том, как детей избивают детей из приютов избивают в уфимском тубдиспансере рассказала и показала местная жительница.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после сообщений об избиении детей в ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.. Как уточняет пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Так, по версии следствия физическую силу в отношении двух 5-летний пациентов применяла воспитатель педагогической части диспансера во время присмотра на ними.

На данный момент сообщается о проведение следственных действий с подозреваемой, также допрошены были несовершеннолетние пациенты тубдиспансера, руководство и персонал. Также проводится освидетельствование пациентов, исследованы были и условия прибывания детей в медучреждении.

Напомним, что шокирующие кадры избиения детей в данном тубдиспансере были опубликованы на странице главы Башкирии. Автор видеоролика рассказывала, что к ней поступило обращение из диспансера о том, что там бьют детей, которые остались без попечения родителей, а также «оказывают негативное моральное и физическое давление». По словам женщины на детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48