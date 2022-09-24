СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за избиения детей в тубдиспансере

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после сообщений об избиении детей в ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.. Как уточняет пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Так, по версии следствия физическую силу в отношении двух 5-летний пациентов применяла воспитатель педагогической части диспансера во время присмотра на ними.
На данный момент сообщается о проведение следственных действий с подозреваемой, также допрошены были несовершеннолетние пациенты тубдиспансера, руководство и персонал. Также проводится освидетельствование пациентов, исследованы были и условия прибывания детей в медучреждении.
Напомним, что шокирующие кадры избиения детей в данном тубдиспансере были опубликованы на странице главы Башкирии. Автор видеоролика рассказывала, что к ней поступило обращение из диспансера о том, что там бьют детей, которые остались без попечения родителей, а также «оказывают негативное моральное и физическое давление». По словам женщины на детей кричат, унижают их и по две недели не выпускают на прогулку.