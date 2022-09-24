Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Башкирии

забронированным в порядке, определяемом правительством РФ,

признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев,

занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, но только при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,

являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,

имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель),

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет,

матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа,

членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.