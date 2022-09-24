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Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Башкирии

24 сентября 08:50
Фото: 1MI
Какие существуют законные причины неявки резервиста в военкомат во время частичной мобилизации для участия в военных действиях? Что будет за неявку по повестке в военкомат — последние новости на сайте издания Mkset.ru.

Как в Уфе резервисту избежать призыва во время частичной мобилизации?

Указом президента России в стране объявлена частичная мобилизация. В Министерстве обороны ранее сообщали, что планируется призвать 300 тысяч резервистов. Резервисты — это военнообязанные, заключившие контракт на пребывание в резерве и проходившие регулярные сборы. В этом их отличие от военнослужащих в запасе. Некоторые резервисты еще весной получили мобилизационные предписания — они были обязаны явиться в военкомат сразу же после того, как было объявлено о частичной мобилизации.

Глава ведомства Сергей Шойгу, накануне озвучивший показатель по призыву, отметил, что на военную службу в первую очередь будут призывать отслуживших граждан, обладающих боевым опытом и имеющих востребованную военную специальность.

Юристы отмечают, что подробных разъяснений о порядке проведения частичной мобилизации пока нет. Но, согласно федеральному закону, в первую очередь призыву подлежат:

  • рядовые — в возрасте до 35 лет,
  • младшие офицеры — до 50 лет,
  • майоры, подполковники, капитаны III и II рангов — до 55 лет,
  • полковники — до 60 лет,
  • генералы — до 65 лет.

Между тем среди этих категорий военных есть люди, которые могут избежать частичной мобилизации на легальных основаниях. Некоторым гражданам предоставляется отсрочка от военной службы. Перечень таких лиц приводится в ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Отсрочка при мобилизации предоставляется гражданам:

  • забронированным в порядке, определяемом правительством РФ,
  • признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев,
  • занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, но только при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,
  • являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,
  • имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель),
  • имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет,
  • матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа,
  • членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

Не подлежат призыву лица, которые имеют не снятую и не погашенную судимость за совершение тяжких преступлений.

Кто из резерва по закону может быть освобожден от призыва?

Некоторые резервисты, а также военнослужащие запаса (указ позволяет призывать в случае необходимости и их, отмечают юристы) могут претендовать на получение отсрочки от частичной мобилизации. Например, после явки в военкомат по повестке они будут проходить медкомиссию и могут быть признаны временно не годными по состоянию здоровья. Список заболеваний, при которых предоставят отсрочку, утвержден положением о военно-врачебной экспертизе. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии.

Ранее было объявлено, что частичная мобилизация не коснется сотрудников оборонно-промышленных предприятий.

Военнообязанный уже после зачисления в запас мог поменять свои убеждения или вероисповедание. Если теперь он не может нести военную службу по религиозным или морально-этическим причинам, то по статье 59 Конституции РФ имеет право на альтернативную гражданскую службу. Соответствующее заявление, а замене воинской службы на альтернативную он может подать в военкомат.

Ответственность резервиста за неявку в военкомат по повестке

Военные, на момент объявления частичной мобилизации уже получившие мобилизационные предписания, без какого-либо извещения были обязаны явиться в военкомат. Если они этого не сделали, то их могут привлечь в административной ответственности.

Военкомат может вызвать гражданина и по повестке — ее при этом крайне важно вручить лично в руки под роспись, иначе обязанность идти к военкому не наступает. Если же все сделано строго в рамках закона, а призывник не явился, его могут наказать, сделав предупреждение, или оштрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей.

Военнообязанный в запасе должен жить по адресу регистрации. Если он, к примеру, рано уходит и поздно приходит, не открывает дверь или и вовсе скрывается, военкомат вправе заявить о его розыске в полицию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нужно понимать, что отказаться от вручения повестки нельзя.

Не прийти в военкомат можно только в исключительных случаях. Перечень обстоятельств, которые освобождают от ответственности за не явку, приведен ниже:

  • тяжёлое заболевание близких родственников (родителей, детей, супругов, других лиц, находящихся на иждивении призывника)
  • смерть (участие в похоронах) близких родственников (не далее родных братьев или сестёр, родителей, бабушки или дедушки, супруги, детей)
  • форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения, карантин
  • другие обстоятельства, которые будут признаны военкоматом уважительными

Причину неявки нужно обязательно подтвердить документами.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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