Что будет за неявку на частичную мобилизацию в Башкирии

Указом президента России в стране объявлена частичная мобилизация. В Министерстве обороны ранее сообщали, что планируется призвать 300 тысяч резервистов. Резервисты — это военнообязанные, заключившие контракт на пребывание в резерве и проходившие регулярные сборы. В этом их отличие от военнослужащих в запасе. Некоторые резервисты еще весной получили мобилизационные предписания — они были обязаны явиться в военкомат сразу же после того, как было объявлено о частичной мобилизации.
Глава ведомства Сергей Шойгу, накануне озвучивший показатель по призыву, отметил, что на военную службу в первую очередь будут призывать отслуживших граждан, обладающих боевым опытом и имеющих востребованную военную специальность.
Юристы отмечают, что подробных разъяснений о порядке проведения частичной мобилизации пока нет. Но, согласно федеральному закону, в первую очередь призыву подлежат:
Между тем среди этих категорий военных есть люди, которые могут избежать частичной мобилизации на легальных основаниях. Некоторым гражданам предоставляется отсрочка от военной службы. Перечень таких лиц приводится в ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Отсрочка при мобилизации предоставляется гражданам:
Не подлежат призыву лица, которые имеют не снятую и не погашенную судимость за совершение тяжких преступлений.
Некоторые резервисты, а также военнослужащие запаса (указ позволяет призывать в случае необходимости и их, отмечают юристы) могут претендовать на получение отсрочки от частичной мобилизации. Например, после явки в военкомат по повестке они будут проходить медкомиссию и могут быть признаны временно не годными по состоянию здоровья. Список заболеваний, при которых предоставят отсрочку, утвержден положением о военно-врачебной экспертизе. Отсрочка предоставляется решением призывной комиссии.
Ранее было объявлено, что частичная мобилизация не коснется сотрудников оборонно-промышленных предприятий.
Военнообязанный уже после зачисления в запас мог поменять свои убеждения или вероисповедание. Если теперь он не может нести военную службу по религиозным или морально-этическим причинам, то по статье 59 Конституции РФ имеет право на альтернативную гражданскую службу. Соответствующее заявление, а замене воинской службы на альтернативную он может подать в военкомат.
Военные, на момент объявления частичной мобилизации уже получившие мобилизационные предписания, без какого-либо извещения были обязаны явиться в военкомат. Если они этого не сделали, то их могут привлечь в административной ответственности.
Военкомат может вызвать гражданина и по повестке — ее при этом крайне важно вручить лично в руки под роспись, иначе обязанность идти к военкому не наступает. Если же все сделано строго в рамках закона, а призывник не явился, его могут наказать, сделав предупреждение, или оштрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей.
Военнообязанный в запасе должен жить по адресу регистрации. Если он, к примеру, рано уходит и поздно приходит, не открывает дверь или и вовсе скрывается, военкомат вправе заявить о его розыске в полицию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нужно понимать, что отказаться от вручения повестки нельзя.
Не прийти в военкомат можно только в исключительных случаях. Перечень обстоятельств, которые освобождают от ответственности за не явку, приведен ниже:
Причину неявки нужно обязательно подтвердить документами.