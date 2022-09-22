mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Могут ли жители Башкирии уехать за границу в период частичной мобилизации

22 сентября 14:27
Фото: 1MI
Федеральное законодательство запрещает покидать место жительства резервистам с момента объявления о частичной мобилизации, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Граждане, состоящие в запасе, могут выехать за границу только при условии разрешения на это от военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

«То есть ограничение касается всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо о того, подлежат ли они призыву по [частичной] мобилизации или нет», — объяснил юрист.

Однако пока никто не знает, будет ли «запасникам» в данном случае запрещен выезд за рубеж. Правозащитник напоминает о том, что ранее должностные лица публично высказывались о том, что вводить такие ограничения не предполагается и пока, отмечает он, границы, дейcтвительно, открыты.

«В то же время «закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен»,Павел Чиков

Ранее правозащитник Виль Тухватуллин объяснил Mkset, что в первую очередь будут призывать наиболее боеспособных резервистов, с момента демобилизации которых прошло не так много лет. Военнообязанных женщин, по его словам, будут призывать в последнюю, третью очередь.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48