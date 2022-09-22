Могут ли жители Башкирии уехать за границу в период частичной мобилизации

Однако пока никто не знает, будет ли «запасникам» в данном случае запрещен выезд за рубеж. Правозащитник напоминает о том, что ранее должностные лица публично высказывались о том, что вводить такие ограничения не предполагается и пока, отмечает он, границы, дейcтвительно, открыты.