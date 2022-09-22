Могут ли жители Башкирии уехать за границу в период частичной мобилизации

Граждане, состоящие в запасе, могут выехать за границу только при условии разрешения на это от военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
«То есть ограничение касается всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо о того, подлежат ли они призыву по [частичной] мобилизации или нет», — объяснил юрист.
Однако пока никто не знает, будет ли «запасникам» в данном случае запрещен выезд за рубеж. Правозащитник напоминает о том, что ранее должностные лица публично высказывались о том, что вводить такие ограничения не предполагается и пока, отмечает он, границы, дейcтвительно, открыты.
«В то же время «закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен»,Павел Чиков
Ранее правозащитник Виль Тухватуллин объяснил Mkset, что в первую очередь будут призывать наиболее боеспособных резервистов, с момента демобилизации которых прошло не так много лет. Военнообязанных женщин, по его словам, будут призывать в последнюю, третью очередь.