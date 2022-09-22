Хабиров: наши резервисты всегда знали, что родина вновь может призвать их

Как сообщал Mkset, частичная мобилизация в стране началась со среды, 21 сентября. Подробные разъяснения о том, как будет проходить призыв, власти намерены дать в ближайшее время. Уже известно, что мобилизованы не будут депутаты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники оборонных предприятий.