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Хабиров: наши резервисты всегда знали, что родина вновь может призвать их

22 сентября 06:25
Фото: Сайт главы РБ
Глава Башкирии обратился к гражданам на заседании в Госсобрании в четверг, 22 сентября.

Выступление Радия Хабирова касалось решения о частичной мобилизации, принятому накануне руководством страны. Он напомнил, что мобилизация касается не всех резервистов, а лишь тех, кто имеет боевой опыт, нужную военно-учетную специальность и крепкое здоровье.

«Наши резервисты всегда знали, что родина вновь может призвать их для защиты рубежей, и были к этому готовы. Такое время пришло»,Радий Хабиров

Глава Башкирии напомнил о том, что «мы живём в непростые времена, в сложную, по сути, в переломную эпоху», когда «на нашу страну, на всех нас оказывается огромное давление извне».

Как сообщал Mkset, частичная мобилизация в стране началась со среды, 21 сентября. Подробные разъяснения о том, как будет проходить призыв, власти намерены дать в ближайшее время. Уже известно, что мобилизованы не будут депутаты, государственные и муниципальные служащие, сотрудники оборонных предприятий.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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