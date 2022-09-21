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Ребенка, провалившегося ранее в трубу, эвакуировали в Уфу на реанимобиле

21 сентября 16:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Малыша доставили в ГБУЗ РДКБ, сообщает пресс-служба Минздрава РБ

Бригада санавиации на реанимобиле доставила полуторагодовалого ребенка, который ранее провалился в трубу, в Республиканскую детскую клиническую больницу 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее в ведомстве сообщили, что ребёнок был был госпитализирован в Мраковскую центральную больницу. Его состояние медики оценивали как «средней тяжести, стабильное с улучшением». Отмечается, что состояние ребенка удалось стабилизировать благодаря проведению лечебно-диагностических мероприятий.

Инцидент произошёл ранее в Кугарчинском районе республики. Мальчик в возрасте полутора лет провалился в трубу глубиной шесть метров. Операция по спасению ребенка заняла около двух часов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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