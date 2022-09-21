Ребенка, провалившегося ранее в трубу, эвакуировали в Уфу на реанимобиле

Бригада санавиации на реанимобиле доставила полуторагодовалого ребенка, который ранее провалился в трубу, в Республиканскую детскую клиническую больницу 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Ранее в ведомстве сообщили, что ребёнок был был госпитализирован в Мраковскую центральную больницу. Его состояние медики оценивали как «средней тяжести, стабильное с улучшением». Отмечается, что состояние ребенка удалось стабилизировать благодаря проведению лечебно-диагностических мероприятий.
Инцидент произошёл ранее в Кугарчинском районе республики. Мальчик в возрасте полутора лет провалился в трубу глубиной шесть метров. Операция по спасению ребенка заняла около двух часов.