Правозащитник рассказал кого в Башкирии могут мобилизовать в первую очередь

Между тем правозащитник не рекомендует «паниковать» и заранее готовить документы для получения отсрочки даже тем, у кого есть причины для этого. Число подлежащих призыву резервистов и наиболее востребованные военные специальности будет определять Минобороны. Возможно, частичная мобилизация конкретного военнослужащего в запасе и не коснется. Если же повестка пришла, ни в коем случае не стоит «бегать» от военкома — сейчас за это предусмотрена уголовная ответственность, предупредил Виль Тухватуллин. Необходимо явиться в военкомат, пройти военно-призывную комиссию, заявить о причинах, по которым призывник не может служить, пройти, если это необходимо, дополнительное медицинское обследование.