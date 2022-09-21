Правозащитник рассказал кого в Башкирии могут мобилизовать в первую очередь

«Мы понимаем, что в первую очередь будут мобилизовывать первый разряд, наиболее боеспособных ребят. Все брони, как и прежде, будут действовать — например, они, помимо сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, будут распространяться на муниципальных служащих, работников, отвечающих зи жизнеобеспечение, педагогов, студентов и других», — сообщил Mkset правозащитник Виль Тухватуллин.
Отсрочка от военной службы полагается также многодетным отцам, у которых есть четверо детей в возрасте до 16 лет, тем гражданам, которые являются единственными опекунами несовершеннолетних братьев или сестер. Мобилизовать нельзя единственных родственников людей с инвалидностью первой группы (если за последними больше некому ухаживать).
При мобилизации обязательна военная медицинская комиссия, которая будет решать, годен призывник к службе или нет. Однако далеко не каждое заболевание является поводом для отсрочки, а в последующие этапы частичной мобилизации могут быть призваны и ограниченно годные граждане. Что касается женщин, то они будут призываться в самую последнюю, третью очередь, добавил он,
Призывник может подать заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.
Между тем правозащитник не рекомендует «паниковать» и заранее готовить документы для получения отсрочки даже тем, у кого есть причины для этого. Число подлежащих призыву резервистов и наиболее востребованные военные специальности будет определять Минобороны. Возможно, частичная мобилизация конкретного военнослужащего в запасе и не коснется. Если же повестка пришла, ни в коем случае не стоит «бегать» от военкома — сейчас за это предусмотрена уголовная ответственность, предупредил Виль Тухватуллин. Необходимо явиться в военкомат, пройти военно-призывную комиссию, заявить о причинах, по которым призывник не может служить, пройти, если это необходимо, дополнительное медицинское обследование.
«Но пока повестка не пришла, ничего делать не надо. Возможно, у вас не та военно-учетная специальность. В первую очередь, вероятно, будут призывать тех, кто служил не так давно. Если человек отслужил более 10 лет назад, то понятно, что его знания уже устарели», — объяснил он.