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В Приморье число получивших дальневосточный гектар превысило 2 тысячи с начала года

20 сентября 08:19
Фото: pxhere.com
С января по сентябрь 2022 года в Приморском крае подписан 2171 договор на предоставление участков в рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар». За весь предыдущий год было подписано меньше таких соглашений, что говорит о востребованности данной меры поддержки.

В министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края рассказали, что в 2021 году было заключено 1640 договоров на предоставление «дальневосточного гектара». За неполный текущий год это число уже составило 2171 договор, сообщает vostokmedia.com.

Как ранее отметили в ведомстве, многие участники программы заинтересованы в получении участков в Надеждинском и Шкотовском районах. При этом люди стараются выбирать землю рядом с населенными пунктами или в них.

Представители министерства рассказали, что примерно восемь из 10 получателей участков – приморцы. Большая часть из них используют или планируют использовать полученные дальневосточные гектары для жилищного строительства и сельскохозяйственной деятельности.

Отмечается, что в рамках программы участники могут получить второй участок, если первый им в соответствии с данным законом уже предоставлен в аренду или собственность.

С вопросами, связанными с получением земельного участка, можно обратиться на горячую линию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по номеру 8-800-200-32-51 или через форму обратной связи в ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

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