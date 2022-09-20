ТЦ Июнь в Уфе выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

Примечательно, что наряду с уфимским торговым центром на продажу были выставлены также торговые центры с аналогичным названием в других городах России. Среди них ТРЦ «Июнь» в городе Мытищи — 8,2 миллиарда рублей, в Красноярске — 2.1 миллиарда рублей и в Череповце — 1,6 миллиарда рублей.