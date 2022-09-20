mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ТЦ Июнь в Уфе выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

20 сентября 08:57
Фото: 1MI
Торговый центр выставлен на продажу на электронной торговой площадке «Сбер А»

Торгово-развлекательный центр «Июнь» в Уфе выставлен на продажу. Начальная стоимость объекта составила 1 100 842 400 рублей. Соответствующий лот был ранее опубликован на электронной торговой площадке «Сбер А».

Сообщается, что в роли заказчика лота выступает компания «Альфа-Союз». Заявки принимаются в течение месяца — до 19 октября, итоги торгов будут объявлены 28 октября.

Новый владелец торгово-развлекательного центра получит в своё распоряжение здание площадью 41 тысяча квадратных метров. Отмечается, что в качестве арендаторов торговых площадей «Июня» выступают сетевые магазины, осуществляющие продажу одежды, обуви, аксессуаров, электроники и продуктов питания имеются фитнес-клуб и фудкорт. Также в ТРЦ предусмотрен паркинг на 410 машиномест.

Примечательно, что наряду с уфимским торговым центром на продажу были выставлены также торговые центры с аналогичным названием в других городах России. Среди них ТРЦ «Июнь» в городе Мытищи — 8,2 миллиарда рублей, в Красноярске — 2.1 миллиарда рублей и в Череповце — 1,6 миллиарда рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48