ТЦ Июнь в Уфе выставили на торги за 1,1 миллиарда рублей

Торгово-развлекательный центр «Июнь» в Уфе выставлен на продажу. Начальная стоимость объекта составила 1 100 842 400 рублей. Соответствующий лот был ранее опубликован на электронной торговой площадке «Сбер А».
Сообщается, что в роли заказчика лота выступает компания «Альфа-Союз». Заявки принимаются в течение месяца — до 19 октября, итоги торгов будут объявлены 28 октября.
Новый владелец торгово-развлекательного центра получит в своё распоряжение здание площадью 41 тысяча квадратных метров. Отмечается, что в качестве арендаторов торговых площадей «Июня» выступают сетевые магазины, осуществляющие продажу одежды, обуви, аксессуаров, электроники и продуктов питания имеются фитнес-клуб и фудкорт. Также в ТРЦ предусмотрен паркинг на 410 машиномест.
Примечательно, что наряду с уфимским торговым центром на продажу были выставлены также торговые центры с аналогичным названием в других городах России. Среди них ТРЦ «Июнь» в городе Мытищи — 8,2 миллиарда рублей, в Красноярске — 2.1 миллиарда рублей и в Череповце — 1,6 миллиарда рублей.