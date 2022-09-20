mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стальное сердце России

20 сентября 18:05
Стальное сердце России - на это звание могут претендовать несколько регионов от Урала до Донбасса.

Мы расскажем про Донецкий металлургический завод, который еще в 19-ом веке получил право изображать на своей продукции герб Российской империи и по праву считался лицом отечественной металлургии.

За более чем 100 лет своего существования он прославился как своими искусными мастерами, взявшими Гран-при Всемирной выставки в Париже 1900 года, так и своими учеными и инженерами, создавшими мировые инновации в металлургии.

Являясь одним из передовых заводов в СССР, в последние десятилетия ДМЗ переживает не лучшие времена, но мы надеемся, что в скором будущем стальное сердце Донбасса вновь забьется с прежней силой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48