Сайт Хабирову за 3 млн, еще 90 млн на Советскую площадь и еще одно дело на Кучарбаева

Спустил всех собак мэр Мавлиев на сегодняшней оперативке на тех, кто вопросами бродячих собак в Уфе не занимается или же занимается, но совсем не так как того бы хотелось не только мэру, но и горожанам. «Пока вы выезжаете, пока вы собираетесь собаки убегают и в следующий двор забегают. Поэтому прошу каждый случай укуса детально разбирать» — поручил мэр и напомнил, что отловщики не оказывают любезность своими услугами, а мы (то есть горожане) им деньги платим из бюджета.