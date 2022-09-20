Сайт Хабирову за 3 млн, еще 90 млн на Советскую площадь и еще одно дело на Кучарбаева

Всегда актуальные темы погоды порой звучат весьма брутально. Не успело в республике и в ее столице начаться «бабье лето» как нас уже интересует вопрос — когда же оно закончится? Дни «бабьего лета» в Уфе почти сочтены, а что будет дальше можете узнать вот тут.
Спустил всех собак мэр Мавлиев на сегодняшней оперативке на тех, кто вопросами бродячих собак в Уфе не занимается или же занимается, но совсем не так как того бы хотелось не только мэру, но и горожанам. «Пока вы выезжаете, пока вы собираетесь собаки убегают и в следующий двор забегают. Поэтому прошу каждый случай укуса детально разбирать» — поручил мэр и напомнил, что отловщики не оказывают любезность своими услугами, а мы (то есть горожане) им деньги платим из бюджета.
Знаете ли вы насколько хорош и удобен, а главное современен сайт главы Башкирии? Журналисты им вполне довольны, по долгу службы посещать его приходится регулярно. А вот собственно и новость, скоро он станет еще лучше, ни много ни мало на 3 миллиона рублей лучше. Именно такую сумму выделят подрядчику, который возьмется за модернизацию, то бишь осовременивание сайта главы.
Очередное занимательное чтиво от Mkset о Советской площади. Объект возможно бесконечно прекрасен, и именно поэтому денежный поток из бюджетов всех уровней тоже должен быть бесконечен. Но это слишком поэтичное предположение, чуть прагматичней, но куда более захватывающе о преображениях площади тут.
Вечер ошарашил весьма неожиданной новостью — подследственному главе минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву предъявили новое обвинение. Причем по той же статье, за которую его уже судят, только на этот раз с тяжкими последствиями этого самого превышения должностных полномочий. Чуточку понятнее о новом обвинении прочесть можно вот здесь.