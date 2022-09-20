Непобедимый гимнаст Виктор Чукарин

Фронтовики, прошедшие ту страшную и забравшую десятки миллионов жизней войну в середине прошлого столетия, в этом ряду стоят отдельно. Среди них — Виктор Чукарин, вписавший свое имя в историю мировой гимнастики, жизненный путь которого — немой укор всем, кто лелеет слабость собственного духа.
В ноябре, 9 числа, 1921 года в селе Крещатицкое (Красноармейское) Новоазовского района тогда еще Мариупольского уезда Донецкой губернии на свет появился будущий семикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виктор Чукарин.
Его отец был из бедного казачества. После гражданской войны он осел в Мариуполе, а в 1937 году был репрессирован. Мать — коренная мариупольчанка, гречанка по национальности. Уже в школе Виктор увлекся гимнастикой (в раннем детстве творил чудеса на перекладине), а все благодаря мудрому и повидавшему многое на своем веку учителю Виталию Поповичу, который был страстным приверженцем гимнастики.
По окончании школы будущий чемпион, имея в школьном аттестате только отличные и хорошие оценки, подал документы в металлургический техникум, и вступительные экзамены выдержал успешно. Перспективного паренька сразу зачислили в сборную команду техникума, и спорт оказался на первом месте. Вместе со своим другом Иваном Петровым Чукарин решил ехать в Киев, который тогда был главным центром развития советской гимнастики, и там поступать в Киевский физкультурный техникум.
Приезжим с востока страны ребятам посчастливилось познакомиться со знаменитым Аджартуллой Ибадулаевым — на тот момент абсолютным чемпионом СССР. Вскоре майку с эмблемой «Локомотива» надел и юный гимнаст из-под Мариуполя, зародилась крепкая дружба между спортсменами разных поколений. Ибадулаев, который тренировался до изнеможения (даже снаряды в крохотной квартире установил), стал примером для подражания для Чукарина. Причем он не копировал кумира, а искал что-то свое и стал продвигаться к высотам спортивного мастерства.
Уроженец Ашхабада, двукратный абсолютный чемпион СССР Аджатулла Ибадулаев стал для юного Виктора Чукарина партнером и учителем. Этот легендарный советский спортсмен проявил себя и на должности президента Федерации гимнастики Украины. Кумир пережил Чукарина всего на один год.
После окончания киевского техникума Чукарина ждала работа учителя, скорее всего, в сельской школе, а Виктор мечтал о куда больших высотах. Он принимает твердое решение стать мастером спорта в последний год учебы и ради этого переходит на специальные тренировки. В декабре 1940 года на чемпионате Украины в Харькове Виктор выполнил норматив мастера спорта.
Как и у большинства советских людей, все планы нарушила война…
Для 20-летнего добровольца Виктора Чукарина, бойца 1044-го полка 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, война получилась непродолжительной. В бою под Полтавой он был ранен и контужен, оказался в плену. Из Украины его перевезли сначала в Эстонию, затем в Польшу, а в 1942 году — в Германию. Фашисты перемещали узников из лагеря в лагерь, периодически устраивая массовые казни, но каждый раз Чукарину везло.
В концлагере Занд-Бюстель (всего Чукарин прошел 17 концлагерей, а том числе Бухенвальд) его имя заменили на номер «10491». И начался ад, растянувшийся на долгих три с половиной года. Непосильный труд в каменоломне, болезни, голод, каждый день мог стать последним. Чукарин неоднократно пытался бежать, но тщетно… В таких нечеловеческих условиях Виктор при каждой возможности пытался заниматься гимнастикой, подсматривал упражнения у немецких надзирателей, ведь спортивная гимнастика до войны была культовым видом спорта в Германии, и спортсмены этой страны считались сильнейшими в мире.
Концентрационный лагерь Бухенвальд был создан в нацистской Германии еще в июле 1937 года. Имел, по различным данным, от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Через этот лагерь смерти прошло около 240 тысяч мужчин и свыше 25 тысяч женщин из 33 стран, из которых свыше 56 тысяч, в том числе 19 тысяч советских граждан, погибли от истощения, болезней, истязаний, были казнены или стали жертвами преступных медицинских опытов.
В этом огромном списке заключенных помимо Виктора Чукарина был и будущий штангист Иван Удодов. В Бухенвальд он попал 17-летним юношей в 1941 году, а когда лагерь освободили, молодой человек весил всего 29 кг и не мог передвигаться без посторонней помощи. Врачи прописали ему занятия спортом, как метод реабилитации, и он увлекся тяжелой атлетикой. Впоследствии бывший узник концлагеря на Олимпиаде-1952 завоевал золотую медаль.
В начале 1950-х годов лагерь Бухенвальд был снесен, а в 1958 году завершено строительство мемориального комплекса, созданы международные комитеты бывших узников Бухенвальда.
Последние месяцы войны Виктор Чукарин провел в лагере на самом севере Европы. В первых числах мая 1945 года, когда уже пал Берлин, узников лагеря загнали на баржу и вывезли в море. От заключенных, свидетелей гитлеровских злодеяний, немецкое командование приказало избавиться. Но то ли исполнители не решились взять на свои души еще один тяжкий грех, то ли просто спешили спасти собственные шкуры, однако топить баржу не стали. Переполненное измученными узниками судно, носившееся в море по воле волн, перехватил английский сторожевик, спасший их от смерти.
«Мерно бьются волны о металлические борта. Зябко жмемся друг к другу в холодной темноте сырого трюма. По-прежнему получаем кипяток и свои двести граммов хлеба. По-прежнему покрикивают на нас охранники. Но сердцем каждый чует: разладилась гитлеровская военная машина со всем ее холодным, не знающим пощады распорядком», — вспоминал Виктор Чукарин в прижизненно изданной книге «Путь к вершинам». А говорить о войне он крайне не любил.
Когда бывший узник «10491» вернулся домой, в Мариуполь, он весил около 40 килограммов. Это был не бравый атлет, а человеческая тень. Скелет, обтянутый кожей, с глазами глубокого старика, его не узнала даже родная мать. Только шрам, оставшийся на голове с детства, убедил женщину, что перед ней действительно ее сын.
Вернулся Чукарин в Мариуполь 7 ноября 1945 года. И начал работать инструктором физкультуры на заводе «Азовсталь». Снова пошли тренировки и соревнования. В 1946 году Виктор поступил учиться в Львовский институт физкультуры. Финиш того года тоже был ознаменован еще одним событием. В последней декаде декабря в Ленинграде стартовал лично-командный чемпионат страны по гимнастике. Двенадцатое место занял на первом для себя чемпионате страны Чукарин. В 1949 году он впервые стал чемпионом большой страны, и этот титул сохранял в течение еще двух лет, а потом еще дважды покорял данную вершину.
«Высокий, с прекрасно развитой мускулатурой, Виктор Чукарин подкупал зрителей не только мастерством, но и своим спокойствием. На него, казалось, не действовали отдельные ошибки судей. Не смущали личные неудачи, столь возможные при выполнении сложных элементов, которые он, как и его соперники, должен был выполнить в заранее установленной последовательности. Он показал себя с блеском. Ибадулаев и остальные мастера в этом соревновании старались меньше проиграть Чукарину, но на победу могли рассчитывать лишь в случае какой-либо непредвиденной случайности», — вот так написала газета «Советский спорт».
После неудачи — проиграл соотечественнику Гранту Шагиняну — на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште в 1950 году Чукарин снова пересмотрел подходы и перераспределил тренировочные нагрузки, и год спустя стал абсолютным чемпионом этих соревнований уже в Берлине. «Понимаете, я просто принадлежу к гимнастам второй категории, которым нужно очень много времени на то, чтобы овладеть техникой сложных упражнений», — неоднократно повторял уже титулованный спортсмен.
Летняя Олимпиада 1952 года стала для СССР первой в истории, а Играм предшествовали продолжительные сборы и увлекательные проверочные соревнования в странах народной демократии (Москва, Будапешт, Варшава, Прага). В олимпийский Хельсинки Виктор Чукарин отправился не самым молодым в советской сборной — 31 год. Однако выиграл «золото» за упражнения на коне и в опорном прыжке, «серебро» — за упражнения на кольцах и на брусьях. А главное, что именно он вывел советскую команду в лидеры, став при этом абсолютным чемпионом Олимпийских игр и в личном, и в командном первенстве.
Два года спустя на чемпионате мира в Риме бывший узник нацистских концлагерей выиграл три «золота» (командные соревнования, личное многоборье и упражнения на брусьях), а также «бронзу» (упражнения на коне), и остался не очень собой доволен.
СССР, появившийся на политической карте в 1922 году, долгое время не был представлен в мировом олимпийском движении, несмотря на серьезные достижения отечественных спортсменов в том числе и на международной арене. В 1950 году оргкомитет XV Олимпийских игр в Хельсинки прислал в Москву официальное приглашение участвовать в Играх 1952 года, которое было принято.
Это были первые и пока единственные Олимпийские игры, которые проводились в Финляндии. В соответствии с правилами организаторы могли выбрать два показательных вида спорта, и в Хельсинки провели гандбольный и бейсбольный матчи. Именно во время этой Олимпиады впервые появились и широко распространились такие новые товары, как жевательная резинка и «Кока-Кола».
В финскую столицу приехали 295 советских спортсменов, среди которых было немало фронтовиков. Они приняли участие во всех видах программы (кроме хоккея на траве). Драматично завершилось противостояние на футбольном поле с югославами (страны на тот момент конфликтовали) — после поражения команда была расформирована, а представители ЦДКА отправились служить в дальние гарнизоны. Тем не менее, советская команда, завоевав 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых наград, заняла второе место в общем зачете.
Кстати, на церемонии закрытия на тот момент действующий президент МОК Зигфрид Эдстрем забыл объявить Игры официально закрытыми.
Следующей была Олимпиада в Мельбурне спустя четыре года. Основные противники советских гимнастов — японцы. Такаси Оно во Второй мировой участия не принимал (слишком молод), и в концлагерях азиату побывать не пришлось. Не удивительно, что именно его считали фаворитом, даже симпатии судей были на его стороне. Перед заключительным видом программы, а для нашего земляка это были нестабильные вольные упражнения, японец был впереди, но Виктор выступил безукоризненно и снова стал первым! А еще были триумфальные выступления в командных состязаниях и на брусьях, второе место в вольных и третье — на коне. Итого 11 (!) олимпийских наград.
«У этого человека невозможно выиграть. Просчеты действуют на него лишь как призыв к новым попыткам», — сказал в том далеком году японский гимнаст.
Виктора Ивановича Чукарина практически все называли Непобедимым, безо всяких кавычек и с большой буквы.
После Олимпиады-1956 Чукарин, которому было уже 35 лет, ушел из спорта. Виктор стал тренировать, долгое время работал со сборной Советского Союза и заведовал кафедрой гимнастики во Львовском институте физкультуры. В 1972-м Чукарин в качестве старшего тренера ездил с командой на Олимпиаду в Мюнхен. Под его руководством занимался не один десяток мастеров спорта СССР, но ни один из учеников превзойти учителя не сумел.
«Я не помню ни одного случая, чтобы он вообще вслух произнес слово „Бухенвальд“. Я была в него влюблена, я его просто боготворила. И боготворила его, конечно же, не только я. Это был образец дисциплинированного, волевого, упорного человека. Я на него смотрела, совсем девчонка, и восхищалась его отношением к делу», — вспоминала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, лично знавшая Виктора Чукарина (вместе они представляли СССР на Олимпийских играх 1956 года).
Легендарный спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР, награжденный Орденом Ленина, умер 25 августа 1984 года из-за остановки сердца, после 10 лет болезни.