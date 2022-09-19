Россия и Мьянма договорились об экономическом сотрудничестве на полях ВЭФ

Владимир Путин на форуме отметил, что объем торгово-экономических связей между двумя странами вырос в 2,4 раза за первое полугодие 2022 года. По его словам, Мьянма является давним и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии, передает newsnn.ru.
Антон Кобяков и Мин Аун Хлайн обсудили возможность участия республики как страны-гостя ВЭФ в 2023 году, а также организацию совместных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений.
Лидер Мьянмы отметил необходимость наращивания товарооборота с Россией, заявив, что на следующем форуме республика показала бы свой инвестиционный потенциал. Также, по словам Мин Аун Хлайна, транспортную инфраструктуру Дальнего Востока можно было использовать для развития сотрудничества.
3 августа представители России и Мьянмы подписали обновленную стратегию экономического сотрудничества. Республика выразила желание закупать российские энергоносители и расширить присутствие у себя нефтегазодобывающих компаний РФ.
Как отметил Кобяков, Россия является ключевым поставщиком энергоносителей и сельхозпродукции в Мьянму, а также имеет большой потенциал по диверсификации торговли с АСЕАН.
За время установления дипотношений между РФ и Мьянмой более 7000 человек получили образование в России и 500 из них ведут научную деятельность, что подчеркивает особые дружеские отношения между Россией и Мьянмой.
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