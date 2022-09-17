«Салават Юлаев» взял лишь одно очко во Владивостоке, «Адмирал» впечатлил обороной

«Салават Юлаев» начал турне по родным городам рэперов, обративших в бегство Оксимирона. В трех сезонах из четырех последних дальневосточный выезд приходился на январь–февраль. Впервые он состоялся в середине сентября.
Поездка во Владивосток и Хабаровск означает резкую смену часовых поясов и долгий тяжелый перелет, что наложилось на первую игру с «Адмиралом» — она не отличалась высоким темпом, и хозяева, выдержав несколько волн атаки в первом периоде, стали плотно встречать «юлаевцев» в средней.
Оборона команды Леонида Тамбиева — главный хайлайт игр 15 и 17 сентября:
Дебютную игру выезда во много сломали удаления и действия спецбригад. Не может быть собой доволен Александр Хмелевский, нанесший в совокупности лишь три броска, выигравший лишь 14 вбрасываний из 31 и удалявшийся в обоих матчах несвоевременно.
Контекст первого удаления: большинство «СЮ» обрывается нарушается нарушением численного состава, через 25 секунд фол легионера. Второе случилось сразу на вбрасывании спустя 40 секунд после того, как Уфа заработала 5 на 4.
Досадным было удаление Даниила Скорикова на отметке 58:27 сегодняшнего матча: тоже со вбрасывания и аккурат после большинства гостей. Досадно еще и то, что четвертое звено до этого как раз зарабатывало штраф на себе.
Впрочем, никто не перебил достижение Михала Криштофа — словакский центрфорвард умудрился поймать редкий штраф за игру двумя клюшками.
Либор Шулак — самый огненный защитник сентября. Чешский игрок обороны в обеих встречах забрасывал в большинстве. Илье Ежову 15 сентября эталонно перекрыли обзор, Андрей Кареев 17 сентября видел замах, но не успел отреагировать и изначально был не вполне в центре ворот.
Само чередование вратарей показывает: в клубе действительно сейчас нет первого номера и между голкиперами конкуренция. Сейчас у Кареева нет побед, при этом он не проваливается: не отражает десятки бросков в поле, не выкатывается вперед лишне, обычно быстро смыкает щитки и меняет позицию.
Мучающее болельщиков большинство «бело-зеленых» все же стрельнуло во втором матче во Владивостоке. Гол Николая Кулемина с «пятака» так же наконец позволил открыть счет (в седьмой со старта игре КХЛ, что усилило антирекорд) и выиграть период (тоже впервые, антирекорд 12/13 повторен).
В остальном попытки редко получались насыщенными на броски и хозяева часто выводили шайбу из зоны защиты. В некоторой степени это действительно можно объяснять неопытностью молодых хоккеистов (с этим тезисом согласился и Иван Дроздов). Но что не идет у взрослых — тут явного объяснения нет.
У «Адмирала» в обороне не Виктор Хедман и Адам Фокс. Успех этой команды — дело поставленной тренером системы. У них нет великой техники, зато они понимают друг друга в перепасе и расстановке, а на родном льду в условиях дальневосточного времени эффект усиливается.
Невозможно обвинить тренерский штаб в бездействии. Эксперименты по созданию спецбригады, которая будет сохранять контроль шайбы, продолжаются. В целом все ведут розыгрыш одинаково: надеются и отскоком воспользоваться, и голкипера раскачать.
Спецбригады 15 сентября:
Шесть на пять выходили Мерфи-Мухамадуллин, Хмелевский-Шмелев-Кадейкин-Кулемин.
Спецбригады 17 сентября:
На считанные секунды в обоих матчах появлялся под конец попытки гибридный вариант уже с прицелом на переход в равные составы. Любопытно, что к связке Шмелев-Кадейкин ставили двух защитников, от чего в современном хоккее уже многие отвыкли. Возможно, это как раз желание лучше сохранять шайбу.
В большинстве не так много набросов, что тоже можно объяснять мобильностью соперника в своей зоне — непросто хоть куда-то направить шайбу, если направления перекрываются. «Салават» ведет розыгрыш по ощущениям слишком медленно.
Менялся состав не только спецбригад, но и в принципе заявка на матч, хотя сочетания знакомые. В первом матче не приняли участия Сергей Варлов и Алексей Пустозеров, второй пропустил Данил Башкиров. Едва ли молодежь прямо-таки устала. Скорее это месседж «никому в составе место не гарантировано».
Кроме того, до сих пор не появился на площадке Евгений Тимкин (не полностью восстановился, но в поездку отправился) и опять выбывает Павел Коледов (получил повреждение после хита Вербы в первом матче).
Нужно ли башкирскому клубу усиление в атаку? Пожалуй, да. В условиях системной обороны особенно ценно обманывать соперника, делать сложные передачи, видеть партнера везде, делать скидки на скорости при входе. «Салават» на данный момент слишком линеен в глазах оппонентов.
Нужно ли усиление в защиту? Оно тоже не повредит. И в контексте атаки тоже. Как пока оказывается, народ зря радовался подписанию Райана Мерфи. Он не создает разницу в большинстве и редко его броски (семь за два матча) опасны или приводят к рикошету.
Не возвращается на уровень прошлой осени Шакир Мухамадуллин. Возможно, в системе «Нью-Джерси» уже задумываются, что тот отрезок был скорее исключением из правил. Защитник все еще время от времени теряет шайбу на линии, хотя именно оборонительных провалов во Владивостоке не было.
В следующем году Шакир уже не будет считаться «лимитчиком» и вообще может уехать в АХЛ. Подписание качественного защитника будет еще и работой на будущее. Тем более, сейчас травмировался Павел Коледов, явно не уровня 2016-го года Виктор Антипин, а объезжать Евгения Бирюкова соперникам становится легче.
Да и решающий гол второй игры, по сути, на балансе защитников. Григорий Панин находился почти на одной линии с нападающими. Евгений Грачев проехал по правому флангу в ожидании паса на ход. Капитан уфимцев поздно это заметил и не успел догнать.
Это не деклассирует Григория, который обычно хорош в единоборствах и не уступает в скоростях более молодым игрокам — я думаю, если бы был больше выбор защитников, то любой в такой ситуации был бы свежее и мог своевременно откатиться или успеть за соперником.
Хотя бы одно очко из четырех возможных в тяжелой турнирной ситуации нужно для придания уверенности коллективу. «СЮ» упустил победу, но хотя бы наконец открыл счет и прервал череду безвыигрышных первых периодов, что могло сидеть в голове. Психологический фактор не менее важен, чем технический.
Наверное, болельщикам уже хочется выть из-за вбрасываний, но во второй игре хотя бы стало лучше в нападении. Первый матч 11-12, второй 12-8. Когда команде так тяжко даются голы, каждая секунда с контролем в чужой зоне ценна.
15 сентября «Адмирал» подавил 2/3 всех попыток войти в их зону с контролем шайбы. 17 сентября Уфа выдала уже 60,61% смен с полезными действиями (больше передач под синюю и выше темп в целом). Общее число смен в атаке 5 на 5 бросками в створ выросло с 13 до 18.
Наконец, примечательны 5 блокшотов Владислава Картаева в первой игре вдобавок к фолам на себе во второй, первый результативный балл в реализованном большинстве заработал Иван Дроздов.
Желание болельщиков видеть уверенный, быстрый, атакующий и эффектный «Салават Юлаев» совершенно логично, адекватно и понятно. Но оно не сбудется, потому что сейчас «Салават Юлаев» сам не знает, как ему лучше и находится в поисках: меняются спецбригады, вратари, сочетания.
У «СЮ» нет разрушенного фундамента, прилично смотрятся вратари, со временем станет ясно, у каких линий лучшая химия и скорректируется тактика большинства. Это сверхочевидные вещи, которые просто происходят вне зависимости от того, есть ли вообще тренер.
Персональное мнение: сейчас происходит ровно то, что ожидалось в рамках первоочередной задачи на сезон «построить новый коллектив». Самое тяжелое — заложить фундамент и сейчас все видят тяжести этого процесса.
19 сентября 14:00. «Амур» — «Салават Юлаев»
21 сентября 14:00. «Амур» — «Салават Юлаев»