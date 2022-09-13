Тренерская дуэль бывших энхаэловцев. Как «Салават Юлаев» не справился со «Спартаком»

Виктор Козлов: 6-й номер драфта 1993. 897 игр в «регулярках» НХЛ, 35 в Кубке Стэнли. Серебро и бронза ЧМ, Кубок Гагарина. 14-й россиянин по играм в регулярных сезонах (пятый центр), 19-й бомбардир (седьмой центр), 13-й по броскам в створ (пятый центр). Чемпион МХЛ 1993. 50 игр за сборную на МЧМ, ЧМ, Олимпиаде.
Борис Миронов: 27-й номер драфта 1992. 716 игр в «регулярках» НХЛ, 25 в Кубке Стэнли. Золото МЧМ, серебро и бронза Олимпиады. Десятый российский защитник по играм в регулярных сезонах, шестой по броскам в створ. Чемпион СССР 1989, обладатель Кубка Шпенглера 1989 и 1990, победитель ЮЧЕ 1989.
Тренеры вчерашних соперников были игроками уровня повыше среднего и уже добились высот как тренеры: Козлов выиграл Кубок Гагарина как ассистент тренера «Металлурга», Миронов с «молодежкой» ЦСКА завоевал Кубок Харламова.
Они пока не вошли в элиту, но игры их команд интересно смотреть уже сейчас, потому что легко заметить изменения, которые они вносят в ход матча. Работа на улучшение игры реально видна. Обоснуем это утверждение.
Движение играет все большую роль в успехе команд. На данный момент «зелено-белые» в отличной физической форме и спокойно предлагают сопернику высокий темп. Во всех предыдущих матчах Уфа явно выигрывала конек, а прессинг особенно здорово работал с «Витязем» (во втором периоде) и «Трактором».
Темп «СЮ» задирал с конца первого или втором периоде. Во вторых и третьих периодах подопечные Виктора Козлова ощутимо больше владели шайбой и были быстрее. Не всегда, впрочем, это выливалось в голы или даже броски: тот же «Витязь» допустил лишь один после 50-й минуты.
Со «Спартаком» этот перелом не случился. Наоборот, гости выиграли второй отрезок «юлаевским» же оружием. Хотя тренерский штаб гостей не делал акцента на середине игры — напротив, обращали внимание подопечных на первый.
Первый период закончился нулевой ничьей и поначалу в нем москвичи были в тени и не казались командой, которая лидирует на Западе. «Красно-белые» стартовали совсем сонно и уфимцы их уверенно накрывали.
Так, «запереть» оппонента в зоне удалось уже на второй минуте: звено Пименова попало в створ один раз, устроило вылазку на «пятаку», один раз «Спартак» блокировал бросок, но по итогу пробросился вторым звеном.
Филипп Вароне взял «точку», но в борьбе преуспели хозяева: бросок мимо и потом еще один короткий заход в атаку после спешного вывода шайбы из зоны столичными хоккеистами. По сравнению с предыдущими первыми периодами «СЮ» был ближе к голу.
Во второй пятиминутке была еще одна насыщенная «позиционка»: после входа в зону от Райана Мерфи удалось нанести 2 броска в створ и 2 мимо. Забежим вперед и покажем бросковый график — как видите, ломаная линия растет почти стабильно быстро.
Инициатива отходила «Салавату» и за счет семи минут большинства: проводящий первый матч в сезоне голкипер Алексей Красиков сдвинул ворота, а Шейн Принс хитом у борта нокаутировал Ярослава Цулыгина (его увезли на обследование).
За эти семь минут удалось нанести лишь шесть бросков в створ и три мимо. «Меньшевики» из Москвы шесть раз вынесли шайбу из своей зоны и четырежды контратаковали (однажды — с броском). Незадолго до меньшинства, на пятой минуте, уфимцы опасно проморгали Александра Хохлачева.
Теперь аргументация к заявленному тезису о том, что изменял в матче Виктор Козлов. «Салават Юлаев» опять не сумел забросить в большинстве, но вчера мы четко увидели поиск рабочей спецбригады.
Только в первом периоде были испробованы три разные спецбригады плюс один раз просто вышла первая пятерка. В третьем периоде была замечена еще и четвертая спецбригада. Все играли 1-3-1. Список:
Если ничего не делать, реализация 5 на 4 просто так не улучшится. Это конкретный пример попытки выправить ситуацию. При Томи Ламсе таких экспериментов по ходу матча с не последней командой Запада не было.
В первые 20 минут обитатели «Мегаспорта» явно отставали от хозяев «Уфа-Арены», но они не смотрели на раскаты «Салавата» бездумно: начав матч с построения 1-3-1, уже к середине периода «красно-белые» перешли на 2-2-1 (это тоже тема Уфы), а после стали встречать примерно одной линией.
Это уже пример того, что Борис Миронов отреагировал на напор «зелено-белых» изменением схемы в нейтральной зоне. В третьем периоде они окончательно адаптировались к атакам «юлаевцев» и качество входа 5 на 5 у «Салавата» упало: 11-7, 12-7 и 8-9 по периодам. «Спартак»: 4-4, 13-7, 6-1.
Не считая сдвига ворот и слегка внезапного гола Сергея Шмелева, Алексей Красиков свою команду выручал. Когда-то болельщики почти родной «Сибири» звали его «Лёха-трёха». Конкретно 12 сентября к вратарю ноль вопросов.
В том числе Красиков стал гарантом ничьи по итогу стартовой трети матча. В итоге оказалось, что в пятом кряду матче со старта сезона КХЛ уфимцы не сумели выиграть начальный период и это второй худший результат (в сезоне 12/13 выиграть первую двадцатиминутку вышло лишь в седьмой встрече).
Позднее башкирская команда в пятый подряд раз пропустит первой и это антирекорд. В сезоне 14/15 открыть счет команда Владимира Юрзинова-младшего сумела только в пятой игре, а сейчас это удастся в лучшем случае в матче номер шесть.
Второй пример корректировок от Бориса Миронова: примерно во второй половине первого периода «Спартак» пошел в прессинг двумя нападающими. Этот компонент перекочевал и во второй период, где проявился куда ярче и полезнее.
В таблице ниже появилась новая строка: попытки отбора в зоне атаки 5 на 5. Не всегда силовой, отбор через клюшку или преследование приводят к владению шайбой. Но это вовсе не бесполезно: пару раз именно во втором сегменте матча «юлаевцы» под таким давлением делали неточные пасы.
Таковы попытки отбора по периодам: 2-1, 2-5 и 2-1. Именно в условиях дальней скамейки, когда при потере шайбы особенно опасно не по плану оказаться запертым в зоне, гости серьезно напрягали Уфу. Всегда важен контекст.
При том, что в целом и отбор, и даже доля эффективных смен в чужой зоне (и даже злополучные вбрасывания) примерно одинаковы. Сказанное вновь подчеркивает: статистику полезно разбивать на периоды, большинство и 5 на 5. Голые числа — сырье, из которого не всегда можно сделать верный вывод.
|СЮ
|Спартак
|Δ
|Corsi for (CF)
|72
|43
|29
|CF, %
|62.61%
|37.39%
|25.22%
|Голы 5 на 5
|1
|2
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|29
|21
|8
|PDO, %
|93.92%
|106.08%
|-12.15%
|Броски мимо створа
|34
|15
|19
|БВ вообще
|38
|25
|13
|Доля БВ в общем числе бросков
|52.78%
|62.50%
|-9.72%
|БВ за минуту в атаке
|1.91
|2.71
|-0.80
|Блокшоты за минуту в защите
|0.98
|1.05
|-0.08
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|3
|-1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|6
|7
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|13
|7
|6
|БВ защитников
|11
|9
|2
|Пробросы 5 на 5
|2
|11
|-9
|ВВбр после пробросов
|10
|3
|7
|Вход 5 на 5
|31
|33
|-2
|Брак при входе 5 на 5
|23
|12
|11
|Эффективные попытки входа, %
|57.41%
|73.33%
|-15.93%
|Вброс 5 на 5
|4
|1
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|16
|-7
|Эффективные попытки вброса, %
|30.77%
|5.88%
|24.89%
|Использование входа 5 на 5, %
|80.60%
|72.58%
|8.02%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|49
|39
|10
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|106
|75
|31
|Эффективные смены в атаке, %
|46.23%
|52.00%
|-5.77%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|11
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22.22%
|24.44%
|-2.22%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|0
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|15.38%
|0.00%
|15.38%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|11
|5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|10.32%
|9.65%
|0.67%
В остальном московский соперник старался попусту не расставаться с шайбой и постепенно отказывался от начала атаки посредством вброса (по периодам 0/9, 1/6, 0/2), а из глубины атаки начинались пасами на ход. При этом «Салават» не всегда успевал возвращаться, а у игрока на острие уже была подмога.
Еще одна причина отказаться от вброса — ужасно частые пробросы столичного клуба. 11 за матч — это норма «СЮ» матча за три-четыре, если не пять. Тактика у команды Бориса Миронова небедная, а вот техника иногда подводит.
Во втором периоде большинства уже не было. Судьи могли назначить малый штраф за удар клюшкой по лицу Данилу Алалыкину, но после очень (слишком (крайне)) долгого обсуждения решили этого не делать.
Во втором периоде удалился вернувший Михаил Науменков, но, благо для Уфы, это удаление оказалось вовсе единственным для хозяев. Большая часть хоккейной аудитории обратила внимание на три проигрыша «юлаевцев» в пяти играх, но столько же раз у «зелено-белых» было только по фолу за встречу.
Как результат описанного и возник единственный параллельный оси абсцисс отрезок в бросковом графике хозяев. Первый бросок центральной двадцатиминутки башкирская команда нанесла, лишь сыграв 5:53.
Если ты играешь по уму, ты создаешь себе шансы. Первый гол «Спартака»: команда выдержала давление и контратаковала. Второй: Хохлачев обокрал Пименова на синей и вышел 1 в 0 (да, опять «Юлаев» пропустил 1 в 0). Третий: перевод в большинстве.
Будет легко понять, если во Владивостоке снова сыграет Андрей Кареев. Голкипер не подводит команду. Наверняка тренерский штаб даст ему шанс добиться выигранного матча. Это будет полезно с точки зрения психологии.
Кстати, о пользе. Видится, что подобные матчи, когда игра состоит из трех совершенно непохожих друг на друга периодов и команды визуально сильно меняются в стиле, должны быть ценны в первую очередь молодым хоккеистам, которым пока не хватает опыта, хладнокровия и концентрации.
Любопытно, что оба главных тренера практически первыми фразами на пресс-конференции сказали о том, что во втором периоде «Салават» потерял концентрацию. Нечто подобное так же говорил Николай Кулемин, комментарий которого дан ниже.
В той же плоскости Виктор Николаевич Козлов комментировал большое число промахов у «юлаевцев». Снова едва половина (38 из 72) бросков в сторону ворот угодили именно в створ:
— Нужно просто быть похладнокровнее в ключевой момент, когда можно решить вопрос и забить гол. Это все упирается в уверенность.
Если вы из тех, кто настойчиво хочет, чтобы в свитере башкирского клуба выходило больше молодежи, то вам следует согласиться и с последствиями. Еще весной мы подчеркивали, что ребятам до 24-25 лет тяжело стабильно проводить сезон. Это и физика, и техника, и опыт, и скорости в КХЛ, которые только растут.
Наконец коснемся третьего периода, начало которого сильно напоминало стартовую треть матча. Уфа оперативно добилась проброса (точнее, аж трех за начальные 110 секунд) и быстро сократила отставание в счете после успешного вбрасывания.
Сергей Шмелев бросил не только эффектно и всего на 12-й секунде отрезка, но и забросил третью шайбу в пяти играх. Крайний форвард такими темпами побьет свой снайперский рекорд «регулярки» 20/21 — 21 шайба в 60 матчах за «Сочи».
Публику радовать должна не только стабильность, но и разнообразие этих шайб. В составе «леопардов» Шмелев забрасывал и с кистей, и щелчком с синей, и в контратаках, и на добивании. В прошлом сезоне у Томи Ламсы номер 93 стал больше финишером. Сейчас Сергей доказывает, что не растерял арсенал.
На 43-й минуте звено Кадейкина солидно накрыло «Спартак» (а сам Александр издевательски катался по зоне с шайбой), на 51-й — Иван Дроздов исполнил уже привычную попытку найти партнера прострелом на «пятак». Еще было неяркое большинство и на этом практически все: «красно-белые» уже научились встречать атаки.
Виктор Козлов заменил Андрея Кареева на Александра Хмелевского за 3:38 до сирены. Для современной КХЛ это уже чуть ли не мейнстримный срок, но для «СЮ» все же больше привычного. Ставим лайк за относительно раннюю попытку и вновь отметим хладнокровную оборону гостей.
После двух побед «Салават Юлаев» нащупывал свою игру. Факт проигрыша «Спартаку» не противоречит этому процессу, а должен помочь сохранять концентрацию, сохранять давление и не допускать выходов 1 в 0. Следующая встреча с московской командой обещает быть интересным реваншем.
Крайний нападающий первой тройки — об игре с молодежью во второй спецбригаде и о раннем дальневосточном выезде.
— Хорошо начали, потом немножко упустили нить игры. Допустили грубые ошибки, дали им вернуться в игру. Были моменты вернуться в игру, но не забили свои голы.
— Здорово начали третий период, что просил тренерский штаб? Вы снова показали, можно сказать, фирменный прессинг.
— Попросили играть в свою игру, выполнять задание и играть так, как мы играли в начале игры, в первые минуты. Играть активно, играть в зоне соперника, забирать шайбу там и создавать моменты.
— Движение «Спартака» во втором периоде — ключевое?
— Я считаю, это мы немножко упустили нить. Перестали двигаться и немножко расслабились.
— Вы выходите с молодыми игроками во второй спецбригаде. Каково играть с ними, чувствуете ли себя в роли наставника?
— Пока не все получается, работаем над этим, мы много разговариваем. Это неважно, у нас нет «молодые, старые», мы все делаем одно дело и надо выполнять задание, играть по системе. Совершенствовать детали.
— Но роль у вас та же, играть на «пятаке».
— Да, тренера расставили так, как они считают правильным. И первая, и вторая спецбригада должны забивать свои голы.
— Пять игр на старте «Салават» не может открыть счет и это клубный антирекорд, если брать со старта сезона. Что не получается, насколько это сидит в голове?
— Не надо на этом зацикливаться. Надо играть правильно и выполнять свою работу. У нас не всегда это пока получается. Мы не играем ровно все 60 минут.
— На сей раз дальневосточный выезд у «Салавата» в самом начале сезона, обычно это январь–февраль. Есть разница?
— Особой разницы нет. Это тяжелый выезд. Часовые пояса, длинный перелет. Надо готовиться, надо настраиваться. Каждая игра важная в этом сезоне.
— Какие-то плюсы сегодня выделите? Возможно, дисциплина, снова всего одно удаление.
— Дисциплина, и всплесками играли неплохо. Я считаю, надо добавлять в том, что мы делаем правильно: в начале первого периода, в начале третьего. Оказывать давление и создавать свои моменты.
15 сентября 14:30. «Адмирал» — «Салават Юлаев»
17 сентября 12:00. «Адмирал» — «Салават Юлаев»
19 сентября 14:00. «Амур» — «Салават Юлаев»
21 сентября 14:00. «Амур» — «Салават Юлаев»