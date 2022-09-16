mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе выявили нарушение в закупке медоборудования для строящейся поликлиники

16 сентября 10:24
Фото: Антон Засимов / 1MI
О выявленном нарушении закона о контрактной системе при проведении торгов на поставку дорогостоящего медоборудования в новую поликлинику сообщает пресс-служба УФАС по РБ

В ходе рассмотрения жалобы компании ООО «Медтехника» УФАС по РБ выявило нарушения при закупке медицинского оборудования для поликлиники № 9, строящейся в настоящее время в микрорайоне Затон. В жалобе речь идёт об изотермического амплификатора ИВД за 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что заказчик — Управления капстроительства Башкирии опубликовал на портале госзакупок контракт на покупку дорогостоящего оборудования. Примечательно, что под установленные заказчиком требования подходит оборудование только одного производителя, что, в свою очередь, противоречит закону о контрактной системе.

С жалобой на нарушения при проведении торгов в УФАС обратилась компания ООО «Медтехника». По итогам рассмотрения ведомство вынесло решение о вынесении заказчику предписания об устранении нарушений. Отмечается, что это не первый раз, когда региональное управления капстроительства допускает совершает подобные нарушения. Так, ранее аналогичное нарушение было выявлено в закупке аппаратов УЗИ, которое управление проводило для той же поликлиники.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48