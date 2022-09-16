В Уфе выявили нарушение в закупке медоборудования для строящейся поликлиники

С жалобой на нарушения при проведении торгов в УФАС обратилась компания ООО «Медтехника». По итогам рассмотрения ведомство вынесло решение о вынесении заказчику предписания об устранении нарушений. Отмечается, что это не первый раз, когда региональное управления капстроительства допускает совершает подобные нарушения. Так, ранее аналогичное нарушение было выявлено в закупке аппаратов УЗИ, которое управление проводило для той же поликлиники.