В Уфе выявили нарушение в закупке медоборудования для строящейся поликлиники

В ходе рассмотрения жалобы компании ООО «Медтехника» УФАС по РБ выявило нарушения при закупке медицинского оборудования для поликлиники № 9, строящейся в настоящее время в микрорайоне Затон. В жалобе речь идёт об изотермического амплификатора ИВД за 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что заказчик — Управления капстроительства Башкирии опубликовал на портале госзакупок контракт на покупку дорогостоящего оборудования. Примечательно, что под установленные заказчиком требования подходит оборудование только одного производителя, что, в свою очередь, противоречит закону о контрактной системе.
С жалобой на нарушения при проведении торгов в УФАС обратилась компания ООО «Медтехника». По итогам рассмотрения ведомство вынесло решение о вынесении заказчику предписания об устранении нарушений. Отмечается, что это не первый раз, когда региональное управления капстроительства допускает совершает подобные нарушения. Так, ранее аналогичное нарушение было выявлено в закупке аппаратов УЗИ, которое управление проводило для той же поликлиники.