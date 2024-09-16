Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000

В Уфе средний чек составляет 2054 рубля. За год цена посещения ресторана или кафе в Уфе выросла на 8%, а в Казани — на 10%. При этом счастливый человек с доходом в 248 000 рублей может позволить себе посетить заведения общепита около 124 раз в месяц — фактически четыре раза в день. Хотя вопрос о том, где ему ночевать между визитами и каким транспортом добираться до ресторанов, остается открытым.