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Posted 16 сентября, 09:18

Published 16 сентября, 09:18

Modified 16 сентября, 09:45

Updated 16 сентября, 09:45

Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000

Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000

16 сентября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Лето 2024 года стало для ресторанной индустрии города временем значительных перемен, сообщает «Чек Индекс» в понедельник, 16 сентября.

В 2024 году российская индустрия питания демонстрирует заметный рост, и Уфа не стала исключением. Средний чек по стране за июнь–август достиг 2 543 рублей, что на 11% выше показателя 2023 года. Число покупок также возросло на 7%, что свидетельствует о растущем интересе граждан к посещению ресторанов и кафе.

Одной из причин такого роста стали улучшение реальных располагаемых доходов граждан и активизация внутреннего туризма. В условиях повышения уровня жизни жители все чаще позволяют себе обедать вне дома и открывать для себя новые гастрономические горизонты.

В Уфе средний чек составляет 2054 рубля. За год цена посещения ресторана или кафе в Уфе выросла на 8%, а в Казани — на 10%. При этом счастливый человек с доходом в 248 000 рублей может позволить себе посетить заведения общепита около 124 раз в месяц — фактически четыре раза в день. Хотя вопрос о том, где ему ночевать между визитами и каким транспортом добираться до ресторанов, остается открытым.

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Отметим, что авторы обзора величины среднего чека в ресторанах и кафе России не уточняют, что входит в состав выбора гостей: блюда и напитки, в том числе алкогольные, не сообщаются.

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