Цены в ресторанах Уфы взлетели выше ₽2000

Posted 16 сентября, 09:18
Published 16 сентября, 09:18
Modified 16 сентября, 09:45
Updated 16 сентября, 09:45
В 2024 году российская индустрия питания демонстрирует заметный рост, и Уфа не стала исключением. Средний чек по стране за июнь–август достиг 2 543 рублей, что на 11% выше показателя 2023 года. Число покупок также возросло на 7%, что свидетельствует о растущем интересе граждан к посещению ресторанов и кафе.
Одной из причин такого роста стали улучшение реальных располагаемых доходов граждан и активизация внутреннего туризма. В условиях повышения уровня жизни жители все чаще позволяют себе обедать вне дома и открывать для себя новые гастрономические горизонты.
В Уфе средний чек составляет 2054 рубля. За год цена посещения ресторана или кафе в Уфе выросла на 8%, а в Казани — на 10%. При этом счастливый человек с доходом в 248 000 рублей может позволить себе посетить заведения общепита около 124 раз в месяц — фактически четыре раза в день. Хотя вопрос о том, где ему ночевать между визитами и каким транспортом добираться до ресторанов, остается открытым.
Отметим, что авторы обзора величины среднего чека в ресторанах и кафе России не уточняют, что входит в состав выбора гостей: блюда и напитки, в том числе алкогольные, не сообщаются.