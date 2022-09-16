Одноклассники и МЧС России запускают проект о правилах безопасности

С 15 сентября по 15 октября в группе «МЧС России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, действиях в пожароопасный сезон в лесу и необходимости регистрации самостоятельного турпохода. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с правилами эксплуатации печного отопления. Первое видео будет посвящено технике безопасности на воде.