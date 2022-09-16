Грамоты и сувениры для администрации главы обошлись Башкирии в 2,9 млн рублей

Закупка финансировалась из бюджета Башкирии, заказчиком выступало ГКУ «Хозяйственное управление», которое проводит закупки для нужд глава региона.
Самая дорогая почетная грамота формата А3 обошлась республике почти в 6 тысяч рублей. Она должна была печататься на дизайнерской бумаге пятью красками. Герб Башкирии и слова «Почетная грамота» необходимо было нанести золотистой фольгой с помощью офсетной печати и конгревного (рельефно-выпуклого) теснения. Также нужно было напечатать переменные данные: фамилии, имена и отчества награждаемых. Грамоту требовалось поместить в пластиковую рамку, имитирующую натуральное дерево, со стеклом.
Другими наиболее дорогостоящими сувенирами стали благодарность за 4915 рублей и диплом на плакетке за 3120. Также заказывались поздравительные открытки, буклеты, приглашения и удостоверения.
Контракт с поставщиком был заключен на период до 25 декабря. Заказчик перечислял средства поставщику дважды: 1,3 млн рублей в июне, еще почти 1,6 млн — в июле. В сентябре стороны почему-то расторгли контракт, заключив дополнительное соглашение.
«На дату расторжения контракта стоимость исполненных обязательств составляет 2 899 960 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 71 коп. Обязательства в оставшейся части на сумму 39 (тридцать девять) руб. 29 коп. стороны прекращают», — говорится в документе.
Фактически поставщику к этому моменту была перечислена практически вся сумма, указанная в договоре.
Для чего потребовалась столь необычная процедура завершения закупки, неизвестно. Опрошенные Mkset юристы затруднились предположить, для чего заказчик применил схему расторжения контракта.