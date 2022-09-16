Грамоты и сувениры для администрации главы обошлись Башкирии в 2,9 млн рублей

Самая дорогая почетная грамота формата А3 обошлась республике почти в 6 тысяч рублей. Она должна была печататься на дизайнерской бумаге пятью красками. Герб Башкирии и слова «Почетная грамота» необходимо было нанести золотистой фольгой с помощью офсетной печати и конгревного (рельефно-выпуклого) теснения. Также нужно было напечатать переменные данные: фамилии, имена и отчества награждаемых. Грамоту требовалось поместить в пластиковую рамку, имитирующую натуральное дерево, со стеклом.