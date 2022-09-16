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Грамоты и сувениры для администрации главы обошлись Башкирии в 2,9 млн рублей

16 сентября 09:31
Фото: 1MI
Сувенирную продукцию заказывали в издательстве «Мир печати», следует из материалов портала госзакупок.

Закупка финансировалась из бюджета Башкирии, заказчиком выступало ГКУ «Хозяйственное управление», которое проводит закупки для нужд глава региона.

Самая дорогая почетная грамота формата А3 обошлась республике почти в 6 тысяч рублей. Она должна была печататься на дизайнерской бумаге пятью красками. Герб Башкирии и слова «Почетная грамота» необходимо было нанести золотистой фольгой с помощью офсетной печати и конгревного (рельефно-выпуклого) теснения. Также нужно было напечатать переменные данные: фамилии, имена и отчества награждаемых. Грамоту требовалось поместить в пластиковую рамку, имитирующую натуральное дерево, со стеклом.

Другими наиболее дорогостоящими сувенирами стали благодарность за 4915 рублей и диплом на плакетке за 3120. Также заказывались поздравительные открытки, буклеты, приглашения и удостоверения.

Контракт с поставщиком был заключен на период до 25 декабря. Заказчик перечислял средства поставщику дважды: 1,3 млн рублей в июне, еще почти 1,6 млн — в июле. В сентябре стороны почему-то расторгли контракт, заключив дополнительное соглашение.

«На дату расторжения контракта стоимость исполненных обязательств составляет 2 899 960 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 71 коп. Обязательства в оставшейся части на сумму 39 (тридцать девять) руб. 29 коп. стороны прекращают», — говорится в документе.

Фактически поставщику к этому моменту была перечислена практически вся сумма, указанная в договоре.

Для чего потребовалась столь необычная процедура завершения закупки, неизвестно. Опрошенные Mkset юристы затруднились предположить, для чего заказчик применил схему расторжения контракта.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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