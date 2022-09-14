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Валерий Лимаренко: Мы строим надёжные дороги на Сахалине и Курилах

14 сентября 16:15
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» активно реализуется на Сахалине. Работа по приведению в порядок дорог находится на особом контроле губернатора.

В эти дни в рамках нацпроекта «БКАД» на участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск приводят в порядок дорогу через село Белинское (участок протяженностью 5,9 км) и через село Парусное (3,3 км). Работа по приведению в порядок дорог находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.

Реконструкция началась в прошлом году. На сегодня уложено 6,8 км асфальтобетонного покрытия. Планировалось завершить работы к октябрю 2024 года. Дополнительное федеральное финансирование позволило подрядной организации окончить реконструкцию в этом году.

- Благодаря федеральному и областному финансированию, создаётся надёжная транспортная инфраструктура. Работа по приведению в порядок островных дорог находится на моём личном контроле, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

За последние три года в Сахалинской области модернизировано 474,2 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, построено и реконструировано 120,6 км дорог, в том числе 22,3 км автодорог местного значения.

Также в области второй год подряд достигаются небывалые объемы ямочного ремонта. В этом году на Сахалине и Курилах ликвидировали 4600 дефектов дорожного полотна.

- Я вижу, что власти заметно усилили контроль не только за ходом ремонта, но и по приёмке дорог. К этой работе подключили общественников, волонтёр, просто активных жителей, и это, безусловно, отразилось на качестве работ, - поделился мнением житель острова Сергей Кухарук.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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