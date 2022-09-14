Валерий Лимаренко: Мы строим надёжные дороги на Сахалине и Курилах

- Я вижу, что власти заметно усилили контроль не только за ходом ремонта, но и по приёмке дорог. К этой работе подключили общественников, волонтёр, просто активных жителей, и это, безусловно, отразилось на качестве работ, - поделился мнением житель острова Сергей Кухарук.