Названы самые теплые дни «бабьего лета» в 2022 году в Башкирии

Так, по информации сервиса «Яндекс.погода», потепление ожидается в Уфе уже в этот четверг. Максимальная температура воздуха в этот день составит до +19 градусов. При этом «бабье лето» продлится чуть больше недели — уже в воскресенье 25 сентября в Уфу придут дожди и похолодание до +14 градусов. Самыми теплыми днями, по прогнозам синоптиков, станут понедельник и вторник 19–20 сентября — в эти дни температура воздуха составит до +23 градусов Цельсия.