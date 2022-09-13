В Башкирии стоимость эвакуации любого автомобиля взлетела в несколько раз

И если погрузка с разгрузкой и перемещением транспортного средства будет единой для любого транспорта, то расценки на хранение будут различаться. Час стоянки мотоцикла или другого т/с категории «А» обойдется в 20 рублей, легковушка или же авто категории «B», а также категории «D», но весом не более 3,5 тонн, — 40 руб./час, машины же категорий «D», «C», «E» — 80 руб./час. Стоянка негабаритных транспортных средств будет стоить 120 руб./час.